Saulius Skvernelis: su „Nemuno aušros“ paieškomis užtruksime iki Velykų, bet ministrų reikia dabar

„Jeigu bus dar dvi pavardės pateiktos, tai beliks 2 tūkst. 798 kitos pavardės, kurias Remigijus turi sąraše ir sakė teiksiantis iš partijos narių sąrašo. Tai perspektyva, matom, tokia yra labai gera, jeigu pasiskaičiuotume vidurkį, per dieną dvi pavardės iš sąrašo partijos narių, užtruksime turbūt iki Velykų“, – žurnalistams antradienį sakė demokratų lyderis.
Taip jis kalbėjo po to, kai šalies vadovui atmetus „Nemuno aušros“ kandidatus į aplinkos ir energetikos ministrus, šios partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis pareiškė, kad valdančiosios koalicijos sutartis neveikia, bei ironiškai žadėjo premjerei siūlyti visus 2,8 tūkst. „aušriečių“ narių į ministrus.
„Ministrus reikia turėti dabar, ne vėliau kaip rugsėjo 25 dieną. Jeigu ministrų neturėsime, nebus programos, tai bus dar 15 dienų terminas ir tada kažkas kito bus“, – kalbėjo S. Skvernelis.
Klausiamas, ar sutiktų atstatyti sudegusius tiltus ir grįžti į daugumą, jis tvirtino, kad Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ yra „atviri viskam“, tačiau iš dabartinių valdančiųjų nesulaukė jokių pasiūlymų.
„Jeigu reikės, ateisime į (savo partijos – BNS) būstinę, priimsime bet ką, kas nori pasikalbėti. Mes suprantame ir atsakomybę. Paramos formos gali būti įvairios. Galima nebristi į upę abiem kojom, galima vieną koją įkišti ir paremti kažkaip, jeigu reikia to, bet kol kas tokios paramos nereikia. Matau, kad yra tvirta koalicija su tvirtais partneriais ir linkim sėkmės“, – sakė S. Skvernelis.
„Nei vakar, nei užvakar, nei penktadienį, nei šiandien. Jau 11 val. ir dar niekas nebuvo atėjęs, deja. Dar ne vakaras, taip. Dar gal kas nors ateis vakare“, – pridūrė demokratų lyderis.
Jis Vyriausybės formavimo procesą vadino „visišku chaosu“ su tragikomedijos elementais.
„Na, taip negalima diskredituoti Vyriausybės, premjero institucijos tokiu būdu formuojant Vyriausybę. Tikrai tai yra apgailėtina, istorijoje nebuvo taip“, – teigė S. Skvernelis.
Liberalų lyderė: tai antausis R. Žemaitaičiui
Gitano Nausėdos sprendimą neskirti dviejų „Nemuno aušros“ kandidatų į ministrus R. Žemaitaitis pirmadienį vadino antausiu paskirtajai premjerei Ingai Ruginienei, netiesioginiu prezidento nepasitikėjimu ja bei socialdemokratų pažeminimu.
Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen sako mananti priešingai.
„Aš manau, kad tai yra antausis R. Žemaitaičiui. O šiaip jau, matyt, išeiti „Nemuno aušrai“ labai nesinori, kita vertus, dabar čia toks galios žaidimas su pačiu aukščiausiu rinktu politiku, su prezidentu“, – vertino V. Čmilytė-Nielsen.
Jos manymu, „aušriečiai“ smulkiais politiniais žaidimais galbūt bando pataisyti krintančius reitingus, o iš esmės šios partijos buvimas iš naujo suformuotoje valdančiojoje daugumoje socialdemokratams neleidžia dirbti.
„Kiekvieną dieną, užuot stiprinę valstybę, užuot būdami labiau atsparūs išorės grėsmėms, visas politinis lygmuo, dabar politinė viršūnėlė yra įklimpusi į tarpusavio santykių aiškinimąsi. Mums atrodo, kad tai yra ir neracionalu, ir neišmintinga, ir nevalstybiška“, – žurnalistams kalbėjo V. Čmilytė-Nielsen.
Pasak jos, mažumos Vyriausybė „iš visų blogų variantų tikriausiai yra mažiausia blogybė“, o liberalai būtų pasirengę diskutuoti apie valdančiųjų palaikymą ypač svarbiais klausimais.
„Kalbant apie gynybą, apie saugumą, apie atsparumą, apie energetinę nepriklausomybę, būtume pasirengę kalbėti apie palaikymą, nes atrodo, kad šitas kelias, kuriuo einama, toks šantažo, įtampos kelias valstybei tikrai nėra naudingas ir panašu, kad išeities iš jo nėra“, – teigė liberalų lyderė.
Savo ruožtu, S. Skvernelis nemato prezidento kaltės nepaskyrus dviejų „aušriečių“ siūlytų ministrų. Tačiau jis pabrėžia, kad vėl pakvietus R. Žemaitaitį į koaliciją ir socdemams kalbant apie sumažėjusį rizikos laipsnį, „aušriečių“ vedliui pagrįstai gali kilti klausimas, kodėl negali būti teikiami partiniai kandidatai.
„Matyt, kyla natūralus klausimas R. Žemaitaičiui, kodėl partiniai ministrai negali būti ministrais? Čia toks irgi yra klausimas mistika, bet gal jie dar nebandė partinių teikti. Gal pateiks partinius ir pažiūrėsim, kokia bus reakcija“, – sakė demokratų vedlys.
„Prezidentas turi prievolę, jo yra atsakomybė. Jis nėra notaras. Jis, priimdamas sprendimą dėl ministro skyrimo, prisiima atsakomybę lygiai tokią pačią, kaip ir ministras pirmininkas, teikdamas tą kandidatūrą. Tai kodėl jis turėtų skirti bet ką? Nematau jokios čia kaltės“, – šalies vadovo pirmadienio vakarą išsakytus žodžius iš esmės atkartojo S. Skvernelis.
Politiniu chaosu opozicijos vadinama krizė paaštrėjo prezidentui Gitanui Nausėdai pirmadienį nepatvirtinus „aušriečių“ teiktų Povilo Poderskio ir Mindaugo Jablonskio kandidatūrų į aplinkos ir energetikos ministrus.
BNS rašė, kad rugpjūtį Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos pasirašė susitarimą dėl valdančiosios koalicijos sudarymo.
Pastaroji politinė jėga pakeitė anksčiau valdančiajai daugumai priklausiusius demokratus.
