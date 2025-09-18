Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Skvernelis ironizuoja: „Pasiruošę paskambinti Antiteroristinių operacijų rinktinei „Aras“

2025-09-18 10:35 / šaltinis: ELTA
2025-09-18 10:35

Prezidento Gitano Nausėdos vyriausiajam patarėjui Frederikui Jansonui palyginus ultimatumus keliantį Remigijų Žemaitaitį su teroristu, valdančiojoje daugumoje dirbusios Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ vadovas Saulius Skvernelis sako – koalicijai prašantis susitikimo su šalies vadovu, bus įdomu pamatyti, ar į Prezidentūrą bus priimtas ir „Nemuno aušros“ pirmininkas.

R. Žemaitaitis ir S. Skvernelis (tv3.lt koliažas)

Prezidento Gitano Nausėdos vyriausiajam patarėjui Frederikui Jansonui palyginus ultimatumus keliantį Remigijų Žemaitaitį su teroristu, valdančiojoje daugumoje dirbusios Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos" vadovas Saulius Skvernelis sako – koalicijai prašantis susitikimo su šalies vadovu, bus įdomu pamatyti, ar į Prezidentūrą bus priimtas ir „Nemuno aušros" pirmininkas.

„Šiandien turbūt didžiausia intriga bus, ar prezidentas priims teroristą, ar ne. Tai man įdomu“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime sakė S. Skvernelis, referuodamas į ankstesnius F. Jansono pasisakymus.

„Jeigu ką, tai pasiruošę paskambinti Antiteroristinių operacijų rinktinei „Aras“, kad į Prezidentūrą eina teroristas“, – ironizavo politikas.

Kaip skelbta, vertindamas valdančiojoje koalicijoje tvyrančias įtampas dėl stringančio Vyriausybės formavimo, interviu naujienų portalui „15min“ F. Jansonas patikino, kad šalies vadovas nepasiduos R. Žemaitaičio spaudimui – pasak jo, „prezidentas su teroristais nesidera“.

S. Skvernelis pripažino, jog džiaugiasi, kad Vyriausybės formavimo procesus stebi iš šalies, mat, jo vertinimu, viskas „atrodo labai keistai“.

Jis taip pat nurodė kol kas nesulaukęs jokių signalų – nei iš dabartinių valdančiųjų, nei iš Prezidentūros – dėl galimo darbo koalicijoje.

„Mes turėtume daug procedūrų praeiti savo partinėse struktūrose, kad galėtume šituos signalus įvertinti. Kol kas tokių signalų nėra“, – sakė buvęs Seimo pirmininkas.

Tuo metu klausiamas, ar „Vardan Lietuvos“ ketina paremti Ingos Ruginienės Vyriausybės programą, S. Skvernelis nurodė, jog jo vedama partija balsuotų palankiai tik tokiu atveju, jeigu koalicijoje neliktų „aušriečių“, o paskirtoji premjerė paprašytų paramos.

„Prašymo palaikyti nėra tai mes ir nepalaikysime. Jeigu būtų prašymas palaikyti, pasitraukus vienam iš partnerių, programą – aišku, natūralu, turėtų Seimas pagal terminus grąžinti Vyriausybei patobulinti. Ir tada galima jau žiūrėti, kaip patobulės“, – kalbėjo politikas.

„Mes tikrai esame nusiteikę padėti. Tik ta programa, kuri dabar yra pateikta, turėtų būti koreguojama“, – apibendrino jis.

Kaip skelbta anksčiau, Ingos Ruginienės formuojamoje Vyriausybėje vis dar trūksta energetikos ir aplinkos ministrų. „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis trečiadienį pareiškė, jog šioms pozicijoms užimti prezidentui veikiausiai vėl bus teikiamos savaitės pradžioje atmestos Mindaugo Jablonskio ir Povilo Poderskio pavardės. 

„Aušriečių“ pirmininkas taip pat pabrėžė, jog jei tokia pozicija partneriams yra nepriimtina, koalicijos gali ir nelikti. Tiesa, ketvirtadienį politikas nurodė, kad partija teiks naujus kandidatus į ministrus.

