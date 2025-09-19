Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Į KT teisėjus deleguojamas Sabatauskas stabdo narystę LSDP

2025-09-19 10:47 / šaltinis: ELTA
2025-09-19 10:47

 Į Konstitucinio teismo (KT) teisėjus teikiamas socialdemokratas Julius Sabatauskas stabdo savo narystę partijoje. Parlamentaro teigimu, jei jo kandidatūra Seimo plenarinių posėdžių salėje sulauks palaikymo, jis savo narystę LSDP apskritai nutrauks. 

Julius Sabatauskas

 Į Konstitucinio teismo (KT) teisėjus teikiamas socialdemokratas Julius Sabatauskas stabdo savo narystę partijoje. Parlamentaro teigimu, jei jo kandidatūra Seimo plenarinių posėdžių salėje sulauks palaikymo, jis savo narystę LSDP apskritai nutrauks. 

„Aš jau parašiau prašymą sustabdyti narystę (LSDP — ELTA). Šiandien aš įteiksiu tą prašymą Vilniaus skyriaus pirmininkui“, – Eltai sakė J. Sabatauskas. 

„Atitinkamai jeigu būsiu paskirtas (…), yra galimybė labai paprastai atsisakyti narystės partijoje“, – pridūrė jis.

Vis dėlto, J. Sabatauskas tikina, jog tuo atveju, jei jo kandidatūrai į KT teisėjus Seime nebūtų pritarta, jis ir toliau dalyvautų partijos veikloje. 

„Kai išnyksta (narystės sustabdymo – ELTA) aplinkybės, automatiškai išnyksta tas suspendavimas“, – aiškino socialdemokratas. 

ELTA primena, kad į KT teisėjus taip pat teikiami Vilniaus universiteto profesorius Haroldas Šinkūnas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) teisėjas Artūras Driukas. H. Šinkūną teikia prezidentas Gitanas Nausėda, A. Driuko kandidatūrą teikia LAT pirmininkė Danguolė Bublienė.

KT sudaro 9 teisėjai, skiriami devyneriems metams ir tik vienai kadencijai.

Kas trejus metus Seimas paskiria tris KT teisėjus. Kandidatūras į KT teikia prezidentas, Seimo vadovas ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.

