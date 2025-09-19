Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Opozicija kritiškai vertina Sabatausko kandidatūrą į KT: jis gyvenime bylos nėra matęs

2025-09-19 10:10 / šaltinis: ELTA
2025-09-19 10:10

Parlamento opozicija kritikuoja socialdemokratams priklausančio Seimo pirmininko Juozo Oleko sprendimą į Konstitucinio Teismo (KT) teisėjus siūlyti  bendrapartietį Julių Sabatauską. Jų teigimu, socialdemokratai užsiima ydinga praktika, todėl tokio siūlymo jie nepalaikys. 

Julius Sabatauskas. ELTA / Dainius Labutis

„Mes negalime palaikyti, tai yra KT politizavimas ir diskreditavimas. Negali būti žmogus be praktinės darbo patirties, nebuvęs niekuo, išskyrus Seimo nariu“, – Eltai teigė Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai žmogus, kuris nedirbęs, neturi jokios praktikos. Seimo nario darbas komitete – toli gražu ne tai, ko reikia. Net ne mokslininkas, jis bylos gyvenime nematęs“, – akcentavo jis. 

Kritiškai apie tokią kandidatūrą atsiliepia ir Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen. 

„Ydinga praktika yra teikti aktyvius politikus. Šiuo atveju Seimo pirmininkas teikia savo bendrapartietį“, – Eltai sakė V. Čmilytė-Nielsen.

„Dėl J. Sabatausko asmeninių savybių, kaip teisininko, kaip eksperto patirties – jokių abejonių neturiu. Jo įdirbis, patirtis yra akivaizdūs. Frakcijoje aptarinėsime, tačiau tokia praktika yra ydinga“ , – pabrėžė politikė.

ELTA primena, kad į KT teisėjus taip pat teikiami Vilniaus universiteto profesorius Haroldas Šinkūnas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) teisėjas Artūras Driukas. H. Šinkūną teikia prezidentas Gitanas Nausėda, A. Driuko kandidatūrą teikia LAT pirmininkė Danguolė Bublienė.

KT sudaro 9 teisėjai, skiriami devyneriems metams ir tik vienai kadencijai.

Kas trejus metus Seimas paskiria tris KT teisėjus. Kandidatūras į KT teikia prezidentas, Seimo vadovas ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.

