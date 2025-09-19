Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Į KT teisėjus siūlomi Šinkūnas, Sabatauskas

2025-09-19 09:38 / šaltinis: ELTA
2025-09-19 09:38

Į Konstitucinio Teismo (KT) teisėjus teikiami Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) pirmininkas, socialdemokratas Julius Sabatauskas, Vilniaus universiteto profesorius Haroldas Šinkūnas.

Julius Sabatauskas. ELTA / Andrius Ufartas

Į Konstitucinio Teismo (KT) teisėjus teikiami Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) pirmininkas, socialdemokratas Julius Sabatauskas, Vilniaus universiteto profesorius Haroldas Šinkūnas.

J. Sabatausko kandidatūrą į KT teisėjus teikia Seimo pirmininkas, socialdemokratas Juozas Olekas, o H. Šinkūną – prezidentas Gitanas Nausėda.

ELTA primena, kad KT sudaro 9 teisėjai, skiriami devyneriems metams ir tik vienai kadencijai.

Kas trejus metus Seimas paskiria tris KT teisėjus. Kandidatūras į KT teikia prezidentas, Seimo vadovas ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.

