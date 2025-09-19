Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis apie Prezidentūros poziciją dėl partinių ministrų: čia yra didelis žingsnis į priekį

2025-09-19 11:57 / šaltinis: ELTA
2025-09-19 11:57

„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis pasikeitusią Prezidentūros poziciją dėl partinių „aušriečių“ kandidatų skyrimo į ministrus vadina „dideliu žingsniu į priekį“.

Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Orestas Gurevičius

"Nemuno aušros" lyderis Remigijus Žemaitaitis pasikeitusią Prezidentūros poziciją dėl partinių „aušriečių" kandidatų skyrimo į ministrus vadina „dideliu žingsniu į priekį".

„Keičiasi žmonės, vertina žmones, pamato žmones, kurie yra siūlomi ir pakeičia pozicijas. Kaip ir aš kartais pakeičiu pozicijas. Tai yra sveikintinas dalykas. Čia yra didelis žingsnis į priekį“, – žurnalistams Seime teigė R. Žemaitaitis. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot „aušriečių“ lyderio, parlamento pirmininko Juozo Oleko kabinete vykusiame koalicijos partnerių susitikime buvo aptarta ir galimybė mainytis ministerijomis. 

„Pasikeitėme nuomonėmis, pozicijomis. Yra laiko, dar kartą grįšime pas bendruomenes ir aptarsime. Kai bus susitarimas – visuomenė bus informuota“, – dėstė R. Žemaitaitis. 

„Kalbamės apie mainus, apie pozicijas, apie žmones, kas geriausiai galėtų atlikti pareigas, kas galėtų jas užimti“, – pabrėžė jis. 

Visgi, pastarasis nenori atskleisti, kokiomis ministerijomis keistųsi koalicijos partneriai. 

Kaip skelbta anksčiau, prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas penktadienį teigė, kad šalies vadovui atmesti kandidatą į ministrus tik dėl jo priklausymo kokiai nors partijai „greičiausiai neatitiktų Konstitucijos dvasios“. Pasak jo, prezidentas vertina pretendentų kompetencijas, todėl, patarėjo teigimu, laukiama ir partinių „aušriečių“ kandidatų į aplinkos ir energetikos ministrus.

Nemuno aušrai“ kandidatus – Povilą Poderskį ir Mindaugą Jablonskį – į aplinkos ir energetikos ministrų pozicijas prezidentas atmetė šią savaitę.

„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis vėliau pareiškė, jog šioms pozicijoms užimti prezidentui veikiausiai vėl bus teikiamos atmestos kandidatūros, tiesa, ketvirtadienį jis nurodė, kad partija teiks naujus kandidatus į ministrus.

Dabar I. Ruginienės formuojamoje Vyriausybėje iš 14 ministrų paskirta 12.

