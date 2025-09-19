Seimo TS-LKD dėl nepilnos sudėties Vyriausybės kreipsis į KT: surinko reikalingus parašus

„Konstitucija nenumato galimybės Respublikos prezidentui tvirtinti nepilnos sudėties Vyriausybę. Konstitucijoje nėra nuostatų, kurios leistų tvirtinti naujos Vyriausybės sudėtį be vieno, dviejų, trijų, keturių, penkių, šešių ar dar kitokio skaičiaus ministrų. Konstitucija, pavyzdžiui, nenumato ir to, kad Vyriausybė gali būti laikoma sudaryta, kai yra paskirta bent pusė jos ministrų“, – akcentuoja TS-LKD frakcijos seniūnas Laurynas Kasčiūnas.
Kreipimesi taip pat akcentuojama, kad prezidentui dekretu patvirtinus nepilnos sudėties Ministrų kabinetą, kuriame nėra aplinkos ir energetikos ministrų, Seimas, nežinodamas, kas bus šių ministerijų vadovai, negali tinkamai įvertinti, ar Vyriausybė bus pajėgi vykdyti atitinkamas jos programos dalis.
„Net jei Seimas galėtų pritarti nepilnos sudėties Vyriausybės programai, toks Seimo pritarimas ir pasitikėjimo Vyriausybe pareiškimas taip pat būtų nepilnas ir nevisavertis, nes Seimui nebūtų žinoma visa Vyriausybės sudėtis. Kai nėra pateikta dalis ministrų, Seimo nariai, balsuodami už Vyriausybės programą, negali visavertiškai įsitikinti, kad Vyriausybė bus pajėgi vykdyti jos programą visa apimtimi“, – kreipimesi cituojamas L. Kasčiūnas.
Kaip skelbta anksčiau, I. Ruginienės formuojamoje Vyriausybėje vis dar trūksta energetikos ir aplinkos ministrų.
„Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis trečiadienį pareiškė, jog šioms pozicijoms užimti prezidentui veikiausiai vėl bus teikiamos savaitės pradžioje atmestos Mindaugo Jablonskio ir Povilo Poderskio pavardės. Tiesa, ketvirtadienį jis nurodė, kad partija teiks naujus kandidatus į ministrus.
Visgi, „aušriečių“ lyderio teigimu, naujųjų kandidatų pavardės paaiškės tik po to, kai su jais susitiks ir savo vertinimą pateiks ministrė pirmininkė bei prezidentas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!