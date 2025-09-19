Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimo TS-LKD dėl nepilnos sudėties Vyriausybės kreipsis į KT: surinko reikalingus parašus

2025-09-19 11:51 / šaltinis: ELTA
2025-09-19 11:51

Prezidentui Gitanui Nausėdai patvirtinus nepilnos sudėties Ministrų kabinetą, Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcija dėl šio šalies vadovo žingsnio ketina kreiptis į Konstitucinį Teismą (KT). Penktadienį buvo surinkti tam reikalingi parašai. 

Laurynas Kasčiūnas (nuotr. ELTA)

Prezidentui Gitanui Nausėdai patvirtinus nepilnos sudėties Ministrų kabinetą, Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcija dėl šio šalies vadovo žingsnio ketina kreiptis į Konstitucinį Teismą (KT). Penktadienį buvo surinkti tam reikalingi parašai. 

REKLAMA
1

„Konstitucija nenumato galimybės Respublikos prezidentui tvirtinti nepilnos sudėties Vyriausybę. Konstitucijoje nėra nuostatų, kurios leistų tvirtinti naujos Vyriausybės sudėtį be vieno, dviejų, trijų, keturių, penkių, šešių ar dar kitokio skaičiaus ministrų. Konstitucija, pavyzdžiui, nenumato ir to, kad Vyriausybė gali būti laikoma sudaryta, kai yra paskirta bent pusė jos ministrų“, – akcentuoja TS-LKD frakcijos seniūnas Laurynas Kasčiūnas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kreipimesi taip pat akcentuojama, kad prezidentui dekretu patvirtinus nepilnos sudėties Ministrų kabinetą, kuriame nėra aplinkos ir energetikos ministrų, Seimas, nežinodamas, kas bus šių ministerijų vadovai, negali tinkamai įvertinti, ar Vyriausybė bus pajėgi vykdyti atitinkamas jos programos dalis.

REKLAMA
REKLAMA

„Net jei Seimas galėtų pritarti nepilnos sudėties Vyriausybės programai, toks Seimo pritarimas ir pasitikėjimo Vyriausybe pareiškimas taip pat būtų nepilnas ir nevisavertis, nes Seimui nebūtų žinoma visa Vyriausybės sudėtis. Kai nėra pateikta dalis ministrų, Seimo nariai, balsuodami už Vyriausybės programą, negali visavertiškai įsitikinti, kad Vyriausybė bus pajėgi vykdyti jos programą visa apimtimi“, – kreipimesi cituojamas L. Kasčiūnas.

REKLAMA

Kaip skelbta anksčiau, I. Ruginienės formuojamoje Vyriausybėje vis dar trūksta energetikos ir aplinkos ministrų. 

Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis trečiadienį pareiškė, jog šioms pozicijoms užimti prezidentui veikiausiai vėl bus teikiamos savaitės pradžioje atmestos Mindaugo Jablonskio ir Povilo Poderskio pavardės. Tiesa, ketvirtadienį jis nurodė, kad partija teiks naujus kandidatus į ministrus.

Visgi, „aušriečių“ lyderio teigimu, naujųjų kandidatų pavardės paaiškės tik po to, kai su jais susitiks ir savo vertinimą pateiks ministrė pirmininkė bei prezidentas. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Orestas Gurevičius
Žemaitaitis apie Prezidentūros poziciją dėl partinių ministrų: čia yra didelis žingsnis į priekį (1)
F. Jansonas(nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Jansonas: atmesti kandidatą todėl, kad jis priklauso partijai – neatitiktų Konstitucijos dvasios (7)
Juozas Olekas (tv3.lt fotomontažas)
Seime – iš anksto neskelbtas Oleko, Ruginienės ir koalicinių partijų lyderių susitikimas
Prezidentas susitiko su Inga Ruginiene ir valdančiosios koalicijos partijų vadovais (nuotr. Roberto Riabovo)
Ekspertas prakalbo apie Žemaitaitį ir rėžė Nausėdai: „Čia kažkas jau panašaus į Baltarusiją“ (176)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų