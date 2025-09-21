Kasčiūnas: prezidentas Energetikos ministerijos vartus saugojo tvirtai

„Gerai, kad prezidentas (Energetikos ministerijos – ELTA) vartus saugojo tvirtai. Kokios to politinės pasekmės, kaip tai atrodo Konstitucijos kontekste – čia kiti klausimai. Bet politiškai jis atrodė gerai ir darė, manau, reikalingą darbą Lietuvai“, – laidoje „ELTA savaitė“ teigė L. Kasčiūnas.
Tačiau konservatorių lyderis atkreipia dėmesį į pastarąją savaitę pasikeitusią Prezidentūros retoriką dėl nepartinių „aušriečių“ ministrų. L. Kasčiūnas įsitikinęs, kad tai signalizuoja, jog šalies vadovas yra pasiryžęs į Kultūros ministeriją skirti partinį „Nemuno aušros“ kandidatą, jei būtų sutarta, jog partija atsisako savo pretenzijų į Energetikos ministeriją.
„Yra (Prezidentūros – ELTA) atsitraukimas nuo tam tikrų principų, bet, kita vertus, aš manau, kad tai yra derybų dalis, sakant – Remigijau, tu pasiimk kultūrą vietoje energetikos ir galėsi skirti partinį“, – pabrėžė jis.
Prezidentūros retoriką vadina nesolidžia
Visgi politikas akcentuoja kritiškai vertinantis pastarojo laikotarpio Prezidentūros retoriką. Pasak jo, šią savaitę surezonavę šalies vadovo patarėjo Frederiko Jansono pasisakymai, kai jis ultimatumus keliantį Remigijų Žemaitaitį palygino su teroristu, neatrodo solidžiai.
„Labai daug perlenkimų pastaruoju metu. Aš manau, ir Prezidentūra turėtų labai rimtai susirūpinti savo retorika“, – sakė L. Kasčiūnas.
„Aš tikrai nesiruošiu ginti Žemaitaičio, bet po to ir tas atsitraukimas, kai kitą dieną jis praveria Prezidentūros duris, rezonuoja su vakar dienos prezidento patarėjo pareiškimu apie terorizmą. Tai, be jokios abejonės, reikia susitvarkyti šitą retoriką, ji neatrodo solidžiai“, – akcentavo konservatorių lyderis.
Anksčiau G. Nausėda buvo teigęs, kad kaip ir pernai lapkritį, taip ir šį kartą formuojant Vyriausybę netvirtins „Nemuno aušrai“ priklausančių partiečių kandidatūrų.
Visgi šią savaitę prezidento vyriausiasis patarėjas F. Jansonas teigė, kad atmesti kandidatą į ministrus tik dėl jo priklausymo kokiai nors partijai būtų antikonstituciška. Pasak jo, šalies vadovas vertina pretendentų kompetencijas, todėl, patarėjo teigimu, laukiama ir partinių „aušriečių“ kandidatų į aplinkos ir energetikos ministrus.
ELTA primena, kad I. Ruginienės formuojamoje Vyriausybėje vis dar trūksta energetikos ir aplinkos ministrų.
„Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis trečiadienį pareiškė, jog šioms pozicijoms užimti prezidentui veikiausiai vėl bus teikiamos savaitės pradžioje atmestos Mindaugo Jablonskio ir Povilo Poderskio pavardės. Tiesa, ketvirtadienį jis nurodė, kad partija teiks naujus kandidatus į ministrus.
Visgi, „aušriečių“ lyderio teigimu, naujųjų kandidatų pavardės paaiškės tik po to, kai su jais susitiks ir savo vertinimą pateiks ministrė pirmininkė bei prezidentas.
