TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Teisėsaugai pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl „Embraer“ pirkimo NSGK narys siūlo stabdyti pirkimą

2025-09-18 11:04 / šaltinis: BNS
2025-09-18 11:04

Teisėsaugai pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl trijų karinių transporto orlaivių „Embraer" C-390 pirkimo, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) narys Laurynas Kasčiūnas siūlo stabdyti šį pirkimą.

Laurynas Kasčiūnas (nuotr. Fotodiena.lt/Roberto Riabovo)

Teisėsaugai pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl trijų karinių transporto orlaivių „Embraer“ C-390 pirkimo, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) narys Laurynas Kasčiūnas siūlo stabdyti šį pirkimą.

1

„Manau, kad jis turėtų būti sustabdytas, kol vyksta ikiteisminis tyrimas. (...) Kai yra ikiteisminis tyrimas, kai yra daug abejonių, būtų labai keista tęsti šį pirkimą šitoje situacijoje“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams sakė jis.

Anot parlamentaro, minėtą pirkimą turėtų įvertinti ir naujoji Vyriausybė.

„Formuojasi Vyriausybė, bus nauja ministrė pirmininkė, kuri turėtų iš naujo įvertinti, ar šitas pirkimas yra tai, ko reikia šiandien Lietuvai“, – tvirtino L. Kasčiūnas.

Pasak jo, NSGK jau anksčiau pasiūlė sprendimą – nukelti karinių transporto orlaivių pirkimą, kai bus suformuota pilno operacinio pajėgumo Lietuvos divizija, tai yra po 2030 metų.

Anot jo, iki tol kariuomenė galėtų naudoti modernizuotus „Spartan“, tam jau numatyta lėšų.

„Jie gali veikti iki 2036 metų. Laiko naujiems pirkiniams, kai būsime sukūrę pilno pajėgumo diviziją, yra“, – teigė parlamentaras.

Kaip skelbė BNS, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) trečiadienį pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl minėtų orlaivių įsigijimo iš Brazilijos bendrovės. Dėl šio pirkimo į teisėsaugą rugpjūčio pabaigoje kreipėsi L. Kasčiūnas bei Seimo NSGK pirmininkas demokratas Giedrimas Jeglinskas.

Jie prašė patikrinti, ar Krašto apsaugos ministerijos sprendimai dėl maždaug 800 mln. eurų vertės orlaivių pirkimo nepriimti pažeidžiant pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir ar juos atliekant nepiktnaudžiauta tarnyba.

Anot politikų, pagal anksčiau patvirtintą planą, turėjo būti modernizuoti šiuo metu turimi orlaiviai „Spartan“, o ne įsigyjami nauji.

Parlamentarai tvirtino, kad ministrė Dovilė Šakalienė galėjo dalyvauti neoficialiuose ir nedeklaruotose susitikimuose su galimais gamintojai arba jų atstovais/tarpininkais, todėl kyla pagrįstų abejonių, ar ministerijos vadovybė nėra asmeniškai suinteresuota, jog būtų nupirkti būtent paminėti orlaiviai iš gamintojo „Embraer“.

Abejonių sukėlė ir tai, kad planuojami įsigyti orlaiviai turi reaktyvinius variklius, nors „dauguma kitų rinkoje esančių karinių transporto lėktuvų naudoja propelerinius variklius“.

Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė savo ruožtu teigė, kad poreikį šiai naujai karinei technikai išsakė kariuomenė. Ji taip pat atmetė įtarinėjimus dėl galimai neoficialių susitikimų, asmeninių interesų bei prie vieno gamintojo priderintų pirkimų sąlygų.

Pradėti derybas dėl trijų naujų karinių įmonės „Embraer“ C-390 transporto orlaivių įsigijimo šių metų birželį rekomendavo Valstybės gynimo taryba.

LIETUVA
LIETUVA
2025-09-18 11:31
Pagal žiniasklaidą ir Registrų centro duomenys KASCIŪNO šeima dešimtmečius Iki 2024 m. dirbo ruso fašistų KGB įsteigtose įmonėse už RUBLIUS, kurios tiekė sankcionuotas prekes putinui. NSGK narys KASCIUNAS ir buhalterė puikiai matė iš kur byra RUBLIAI ???. Tokius nelojalius piliečius reikėtų likviduoti , pasak Kasciūno, gaila kad " Patriotai" apiplėše Lietuvą,uztvinde Lietuvą ruso fašistais pasislėpė Graikijos salų bunkeryje ir sėdi su sauskelnėm iš baimės!!!
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (1)
