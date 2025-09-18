Konservatoriai frakcijos seniūnu išsirinko Kasčiūną

Kaip pranešė partija, L. Kasčiūną frakcijos seniūnu konservatoriai išsirinko bendru sutarimu.
Tuo metu seniūno pavaduotojais tapo parlamentarai Jurgis Razma, Mindaugas Lingė, Paulė Kuzmickienė.
Pats L. Kasčiūnas sako, kad, jam tapus TS-LKD pirmininku, prireikė laiko apsiprasti partijoje.
„Pusę metų reikėjo truputį apsiprasti politinėje partijoje. Jos statyba, kūrimas ir važiavimas po Lietuvą man yra be galo svarbus. Dabar, praėjus šiek tiek laiko, praėjus pusmečiui, įvyksta tas natūralus procesas, kai partijos pirmininkas tampa ir frakcijos vadovu“, – ketvirtadienį žurnalistams kalbėjo politikas.
Naujuoju frakcijos seniūnu tapęs L. Kasčiūnas taip pat pažymėjo, kad dešiniąja jo ranka bus vienu iš pavaduotojų patvirtintas bendražygis M. Lingė.
„Mindaugas Lingė bus dešinioji ranka ir toliau darys didelį darbą, kurį mes pasidalinsime“, – sakė jis.
ELTA primena, kad šių metų vasarį buvęs krašto apsaugos ministras L. Kasčiūnas buvo išrinktas TS-LKD partijos pirmininku.
Pergalę politinės jėgos pirmininko rinkimuose jis iškovojo aplenkęs tąkart laikinai šias pareigas laikinai ėjusią Seimo vicepirmininkę R. Morkūnaitę-Mikulėnienę, buvusį krašto apsaugos ministrą Arvydą Anušauską, parlamentarą Žygimantą Pavilionį bei partijos Jurbarko skyriaus pirmininką Daivarą Rybakovą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!