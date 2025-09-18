Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Konservatoriai frakcijos seniūnu išsirinko Kasčiūną

2025-09-18 10:19 / šaltinis: ELTA
2025-09-18 10:19

 Ketvirtadienį Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos seniūnu išrinktas partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.

Laurynas Kasčiūnas (nuotr. ELTA)

 Ketvirtadienį Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos seniūnu išrinktas partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.

REKLAMA
2

Kaip pranešė partija, L. Kasčiūną frakcijos seniūnu konservatoriai išsirinko bendru sutarimu. 

Tuo metu seniūno pavaduotojais tapo parlamentarai Jurgis Razma, Mindaugas Lingė, Paulė Kuzmickienė.

Pats L. Kasčiūnas sako, kad, jam tapus TS-LKD pirmininku, prireikė laiko apsiprasti partijoje.

„Pusę metų reikėjo truputį apsiprasti politinėje partijoje. Jos statyba, kūrimas ir važiavimas po Lietuvą man yra be galo  svarbus. Dabar, praėjus šiek tiek laiko, praėjus pusmečiui, įvyksta tas natūralus procesas, kai partijos pirmininkas tampa ir frakcijos vadovu“, – ketvirtadienį žurnalistams kalbėjo politikas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujuoju frakcijos seniūnu tapęs L. Kasčiūnas taip pat pažymėjo, kad dešiniąja jo ranka bus vienu iš pavaduotojų patvirtintas bendražygis M. Lingė.

REKLAMA
REKLAMA

„Mindaugas Lingė bus dešinioji ranka ir toliau darys didelį darbą, kurį mes pasidalinsime“, – sakė jis.

REKLAMA

ELTA primena, kad šių metų vasarį buvęs krašto apsaugos ministras L. Kasčiūnas buvo išrinktas TS-LKD partijos pirmininku.

Pergalę politinės jėgos pirmininko rinkimuose jis iškovojo aplenkęs tąkart laikinai šias pareigas laikinai ėjusią Seimo vicepirmininkę R. Morkūnaitę-Mikulėnienę, buvusį krašto apsaugos ministrą Arvydą Anušauską, parlamentarą Žygimantą Pavilionį bei partijos Jurbarko skyriaus pirmininką Daivarą Rybakovą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų