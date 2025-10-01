Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Premjerė: nuspręsta sudaryti derybinę grupę kalbėtis su kultūros bendruomene

2025-10-01 14:15 / šaltinis: BNS
2025-10-01 14:15

Premjerė Inga Ruginienė teigia, kad nuspręsta sudaryti derybinę grupę, kuri kalbėtųsi kultūrininkais, reiškiančiais nepritarimą dėl Kultūros ministerijos perleidimo „Nemuno aušrai“.

BNS Foto

Premjerė Inga Ruginienė teigia, kad nuspręsta sudaryti derybinę grupę, kuri kalbėtųsi kultūrininkais, reiškiančiais nepritarimą dėl Kultūros ministerijos perleidimo „Nemuno aušrai".

0

„Ką mes esame nusprendę dėl kultūros bendruomenės, nes tikrai girdime susirūpinimą ir lūkesčius, tai šiai dienai nuspręsta sudaryti derybinę grupę, kur abi pusės galės deleguoti savo atstovus, profesionalus, kuriais pasitiki, sėsime prie bendro stalo kalbėtis visomis, patogiomis ir nepatogiomis temomis, kad rastume bendrą sprendimą“, – žurnalistams trečiadienį sakė I. Ruginienė.

„Aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis socialiniuose tinkluose kritikuoja prieš jo partiją ir jos deleguotą ministrą Ignotą Adomavičių pasisakančius kultūrininkus.

„Ne vieną kartą Remigijus Žemaitaitis yra gavęs pastabą iš manęs, kad pagarbos faktorius privalo būti, pati vadovaujuosi tokiomis vertybėmis, reikalausiu lygiai to pačio ir iš kitų“, – sakė premjerė.

Kaip rašė BNS, dėl Kultūros ministerijos perleidimo „Nemuno aušros“ atsakomybei praėjusią savaitę didžiuosiuose šalies miestuose vyko protestai, dalis organizatorių pranešė savo renginiuose nepageidaujantys prezidento, premjerės bei kultūros ministro, atsisakantys jų globos.

Kultūros bendruomenė taip pat paskelbė spalio 5 dieną rengsianti įspėjamąjį streiką. Ji reikalauja, kad prieštaringos reputacijos partija „Nemuno aušra“, kurios lyderis R. Žemaitaitis teisiamas dėl antisemitizmo, nebūtų atsakinga už Kultūros ministeriją.

