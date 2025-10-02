Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilkauskas: pirmadienį Kultūros komitetas kviečia Adomavičių į posėdį

2025-10-02 14:31 / šaltinis: ELTA
2025-10-02 14:31

Kilus pasipiktinimui dėl „Nemuno aušrai“ atitekusios Kultūros ministerijos, pirmadienį Seimo Kultūros komitetas kviečia į posėdį kritikos sulaukusį naująjį kultūros ministrą Ignotą Adomavičių. Pasak komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko, „aušriečiui“ bus užduodami klausimai apie jo ateities planus ir susiklosčiusią situaciją menininkų bendruomenės gretose.

Kultūros ministras Ignotas Adomavičius susitiko su žiniasklaidos atstovais (nuotr. Robertas Riabonas/BNS)

Kilus pasipiktinimui dėl „Nemuno aušrai“ atitekusios Kultūros ministerijos, pirmadienį Seimo Kultūros komitetas kviečia į posėdį kritikos sulaukusį naująjį kultūros ministrą Ignotą Adomavičių. Pasak komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko, „aušriečiui“ bus užduodami klausimai apie jo ateities planus ir susiklosčiusią situaciją menininkų bendruomenės gretose.

REKLAMA
3

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pirmadienį kviečiame kultūros ministrą“, – Eltai ketvirtadienį teigė komiteto pirmininkas K. Vilkauskas.

REKLAMA
REKLAMA

„Bus klausimai būtent dėl kultūros ministro veiklos planų ir kaip sekasi su priemonių planu, kiti einamieji klausimai“, – sakė jis.

REKLAMA

Paklaustas, ar komiteto nariai ketina užduoti I. Adomavičiui klausimus dėl vykstančių kultūrininkų protestų, parlamentaras to neatmetė. 

„Matyt, įvairių bus klausimų, galbūt konkretesnių, siauresnių klausimų“, – nurodė K. Vilkauskas.

Trečiadienį komitetas posėdžio metu diskutavo, kokia turėtų būti bendra parlamentarų pozicija dėl susiklosčiusios situacijos kultūros sektoriuje. Pasak K. Vilkausko, šią poziciją ketinama suformuluoti pirmadienį vyksiančio posėdžio metu.

REKLAMA
REKLAMA

„Mes tikrai neapsisprendę esame. Antroje dalyje ir apspręsime šituos klausimus“, – teigė politikas.

ELTA primena, kad, šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ I. Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.

Praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 67 tūkst. žmonių.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė trečiadienį pareiškė, kad bus inicijuojama derybinė grupė, skirta spręsti susiklosčiusią situaciją dėl „aušriečiams“ atitekusios Kultūros ministerijos. Vis dėlto, tos pačios dienos vakarą į trečiąją asamblėją susibūrusi kultūros bendruomenė nutarė pokalbiuose su derybine grupe nedalyvauti.

Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kultūros bendruomenės protestas prieš kandidatą į kultūros ministrus (nuotr. Roberto Riabovo)
Adomavičiaus paskyrimui nepritariantys kultūrininkai tęs diskusijas dėl tolesnių veiksmų (4)
Ignotas Adomavičius (nuotr. Roberto Riabovo)
Adomavičius kvies kultūrininkus nuoširdžiam pokalbiui: „Teks padirbėti stipriai“ (22)
Kultūros bendruomenės protestas prieš kandidatą į kultūros ministrus (nuotr. Roberto Riabovo)
Vaizdai iš protesto prieš naująjį kultūros ministrą: „Čiurlionis vartosi grabe!“ (186)
TV3 Žinios. (tv3.lt koliažas)
Šokas kultūros bendruomenei, bet prezidentas kandidatą gina: „Turėtume pagarbiau žiūrėti“ (63)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų