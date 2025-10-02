Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Kultūra

Lietuvos kino festivaliai surengs „Kino streiką“

2025-10-02 13:53 / šaltinis: ELTA
2025-10-02 13:53

Kultūros bendruomenę palaikantys Lietuvos kino festivaliai pranešė sekmadienį surengsiantys „Streiko kiną“.

3-oji Kultūros bendruomenės asamblėja. ELTA / Dainius Labutis

Kultūros bendruomenę palaikantys Lietuvos kino festivaliai pranešė sekmadienį surengsiantys „Streiko kiną“.

1

„Griežtai nepritariame, kad Lietuvos Respublikos kultūros ministerija būtų „Nemuno aušros“ rankose, todėl spalio 5 d. būsime matomi – organizuojame Streiko kiną. (...) Sieksime, kad filmų programa leistų pamatyti, kas kuriama kultūringoje ir talentų pilnoje šalyje“, – socialiniame tinkle „Facebook“ žinia pasidalijo kino festivalis „Kino pavasaris“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įraše jis taip pat pažymėjo, kad kultūros bendruomenės rengiamų protestų akivaizdoje girdima partijos „Nemuno aušra“ retorika rodo, kad politinė jėga šalies kultūrai kelia grėsmę.

„Privalome užtikrinti galimybes ir toliau veikti laisvai ir kokybiškai, o „Nemuno aušros“ antivalstybinė retorika įrodo, kad ši partija tam kelia didžiulę grėsmę“, – akcentavo festivalio atstovai.

Be „Kino pavasario“, į „Kino streiką“ taip pat jungiasi Vilniaus trumpųjų filmų festivalis, „Nepatogus kinas“, Vilniaus dokumentinių filmų festivalis, komedijų kino festivalis „Tik be dramų“, video žaidimų ir animacijos festivalis BLON.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.

Praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 67 tūkst. žmonių.

Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.

