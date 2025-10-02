Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Premjerės patarėjas: apmaudu, kad kultūros bendruomenė nusprendė nedalyvauti derybų grupėje

2025-10-02 11:34 / šaltinis: ELTA
2025-10-02 11:34

Dėl „Nemuno aušrai“ perduotos Kultūros ministerijos nepasitenkinimą reiškiančios menininkų bendruomenės sprendimas nedalyvauti Vyriausybės inicijuotoje derybų grupėje yra apmaudus, sako premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas. Vis tik, pasak jo, ministrė pirmininkė ir toliau ieškos būdų, kaip tęsti dialogą su protestuojančiais kultūros atstovais.

3-oji Kultūros bendruomenės asamblėja. ELTA / Dainius Labutis

Dėl „Nemuno aušrai“ perduotos Kultūros ministerijos nepasitenkinimą reiškiančios menininkų bendruomenės sprendimas nedalyvauti Vyriausybės inicijuotoje derybų grupėje yra apmaudus, sako premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas. Vis tik, pasak jo, ministrė pirmininkė ir toliau ieškos būdų, kaip tęsti dialogą su protestuojančiais kultūros atstovais.

REKLAMA
5

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Žinoma, apmaudu, kad kultūros bendruomenės atstovai nusprendė nedalyvauti derybų grupėje, tačiau premjerė gerbia šį sprendimą ir protestuojančiųjų valią“, – komentare Eltai teigė I. A. Dobrovolskas.

REKLAMA
REKLAMA

„Ministrė pirmininkė ir jos komanda toliau kalbėsis su kultūros bendruomene visomis jai priimtinomis formomis, nes tik nuolatinis dialogas ir bendrų sąlyčio taškų paieška gali padėti išeiti iš šios sudėtingos situacijos“, – pabrėžė jis.

REKLAMA

Apie tai, kad bus inicijuojama derybų grupė, skirta spręsti susiklosčiusią situaciją dėl „aušriečiams“ atitekusios Kultūros ministerijos, I. Ruginienė pranešė trečiadienį.

„Mes tikrai girdime susirūpinimą ir lūkesčius, tai šiai dienai nuspręsta sudaryti derybinę grupę, kur abi pusės galės deleguoti savo atstovus, profesionalus, kuriais pasitiki. Sėsime prie bendro stalo kalbėtis visomis patogiomis ir nepatogiomis temomis, kad rastume bendrą sprendimą“, –Vyriausybėje žurnalistams komentavo I. Ruginienė.

REKLAMA
REKLAMA

Vis tik, tos pačios dienos vakarą į trečiąją asamblėją susibūrusi kultūros bendruomenė nutarė, kad pokalbiuose su derybine grupe – nedalyvaus.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 67 tūkst. žmonių.

Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų