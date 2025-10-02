Premjerės patarėjas: apmaudu, kad kultūros bendruomenė nusprendė nedalyvauti derybų grupėje

„Žinoma, apmaudu, kad kultūros bendruomenės atstovai nusprendė nedalyvauti derybų grupėje, tačiau premjerė gerbia šį sprendimą ir protestuojančiųjų valią“, – komentare Eltai teigė I. A. Dobrovolskas.
„Ministrė pirmininkė ir jos komanda toliau kalbėsis su kultūros bendruomene visomis jai priimtinomis formomis, nes tik nuolatinis dialogas ir bendrų sąlyčio taškų paieška gali padėti išeiti iš šios sudėtingos situacijos“, – pabrėžė jis.
Apie tai, kad bus inicijuojama derybų grupė, skirta spręsti susiklosčiusią situaciją dėl „aušriečiams“ atitekusios Kultūros ministerijos, I. Ruginienė pranešė trečiadienį.
„Mes tikrai girdime susirūpinimą ir lūkesčius, tai šiai dienai nuspręsta sudaryti derybinę grupę, kur abi pusės galės deleguoti savo atstovus, profesionalus, kuriais pasitiki. Sėsime prie bendro stalo kalbėtis visomis patogiomis ir nepatogiomis temomis, kad rastume bendrą sprendimą“, –Vyriausybėje žurnalistams komentavo I. Ruginienė.
Vis tik, tos pačios dienos vakarą į trečiąją asamblėją susibūrusi kultūros bendruomenė nutarė, kad pokalbiuose su derybine grupe – nedalyvaus.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.
Praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 67 tūkst. žmonių.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.
