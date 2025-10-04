Diana Nausėdienė susitiko su krūties vėžiu sergančiomis moterimis, kai kurios jų atviros „Įdomu pamatyti žmogų“

Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė Vėžio institute labinosi su moterimis, sveikstančiomis nuo vėžio. Pirmoji ponia lankėsi tose palatose, kur moterys iš anksto sutiko ją priimti. Kai kurios pacientės nenori, kad aplinkiniai sužinotų, jog serga vėžiu.
Visos D. Nausėdienės aplankytos moterys pasakoja, kad ligą aptiko netikėtai, kai tikrinosi profilaktiškai. O kitos su pirmąja ponia susitikusios moterys dar tik laukia krūtų patikros. Jos specialiu autobusiuku atvažiavo iš Alytaus.
„Reikia, sako, pasirūpint savim, tai ir Dievulis padės“, – sako alytiškė Danutė.
„Matėm daug kur, per televizorius, bet įdomu pamatyti žmogų, vis dėlto jinai pirmoji ponia Lietuvos“, – apie tai, kad vienu šūviu nušaus du zuikius – pasitikrins sveikatą ir susitiks su pirmąja ponia, pasakoja Marytė.
Prieš porą metų kupiškietė Daiva į tokią pat patikrą lydėjo moteris, bet pasitikrinti neatsisakė ir pati, nors pagal amžių ir nepriklausė. Netrukus išgirdo – vėžys.
„Tokia žinia yra sukrečianti, apverčianti pasaulį aukštyn kojom, bet aš manau, riekia turėti pozityvą, labai žiūrėti optimistiškai. Man ne vienas sakė, kad čia galbūt Angelas sargas tave saugojo, Dievo apvaizda, kad tuo metu, tą dieną lydėjai tas moteris, turėjai galimybę pasitikrinti“, – sako kupiškietė Daiva.
Skatina moteris tikrintis sveikatą
Pasveikusi Daiva dabar dar aktyviau skatina moteris tirtis, bet ne visos sutinka.
„Bijau, nenoriu išgirsti nieko blogo, yra argumentų, kad tiesiog sugaišta diena“, – priežastis, kodėl moterys nesitikrina sveikatos, vardija Daiva.
„50 procentų jų neatvyksta atlikti šitų patikrų, yra skirtingi barjerai. Kažkas neturi laiko, neranda laiko, kažkam gydymo įstaiga yra per toli įsikūrusi“, – prideda tarptautinės moterų asociacijos Vilniuje pirmininkė Ugnė Kukliauskaitė-Kairienė.
„Pirmą kartą tai buvo nerimas, visą laiką nerimas, o po to, kai tu tai darai nuolat ir nuolat metai iš metų, atsiranda paprastos rutinos jausmas, atėjau, pasitikrinau, išėjau, ramu. Mielosios, tikrinkite, nebijokite, ateikite, tai yra vardan jūsų sveikatos“, – tikrintis rekomenduoja D. Nausėdienė.
Kasmet pagal krūties vėžio programą pasitikrina apie 120 tūkstančių moterų – kas trečia, kuriai priklauso.
„Prieš 20 metų, jeigu būdavo labai daug užleistų atvejų, tai žinokit, šiandien užleistą atvejį pamatyti jau reikia pasistengti“, – teigia Diagnostinės ir intervencinės radiologijos skyriaus vedėjas Mantas Trakymas.
Lietuvoje su krūties vėžio diagnoze gyvena 21 tūkstantis moterų, kasmet ją išgirsta apie 1700 moterų. Nuo krūties vėžio kasmet miršta apie pusė tūkstančio moterų.
Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.