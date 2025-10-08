Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis apie Sinkevičiaus žodžius: „Jeigu tai signalas, tai rodo silpniausią socdemų vietą“

2025-10-08 08:35 / šaltinis: ELTA
2025-10-08 08:35

Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis nemano, kad socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus žodžiai apie problemas koalicijoje yra signalas „aušriečiams“. Jeigu, vis tik, didžiausia valdančiosios daugumos partija nuspręs imtis pokyčių koalicijoje, taip socialdemokratai pademonstruos savo silpnumą, tvirtino parlamentaras.

Seimo plenariniame posėdyje balsavimas dėl premjerės kandidatūros (nuotr. Roberto Riabovo)

Nemuno aušros" pirmininkas Remigijus Žemaitaitis nemano, kad socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus žodžiai apie problemas koalicijoje yra signalas „aušriečiams". Jeigu, vis tik, didžiausia valdančiosios daugumos partija nuspręs imtis pokyčių koalicijoje, taip socialdemokratai pademonstruos savo silpnumą, tvirtino parlamentaras.

8

„Aš nemanau, kad čia signalas. Norėčiau tikėti, kad nėra signalo, nes jeigu tai signalas, tai rodo silpniausią socdemų vietą. Tai reiškiasi socdemai griūva, krenta. Tai reiškiasi pati socdemų partija byra ir patys socdemai neturi psichologinės emocijos toliau kovoti. Aš manau, kad tam ir sulipdėme koaliciją, kuri yra nusiteikusi kovoti su blogiu Lietuvoje, su blogosiomis šešėlinėmis jėgomis, su energetiniai sektoriais, su kitais žmonėmis“, – trečiadienį „Žinių radijui“ sakė R. Žemaitaitis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„O jeigu jie jau krenta arba socialdemokratai silpsta ir jeigu socialdemokratai priims kitokį sprendimą, tai bus vienas silpniausių, matyt, požymių. Ir opozicija arba blogio jėgos, kurios siaučia Lietuvoje – jos supranta, kad silpsta valdančioji dauguma ir tą valdančiąją daugumą sudaužys“, – įspėjo jis.

Vis dėlto, R. Žemaitaitis vylėsi, kad M. Sinkevičiaus žodžiai, esą nebe Kultūros ministerija, o „Nemuno aušra“ tampa problema valstybės valdyme, yra neteisingai suprasti.

„Aš norėčiau tikėti, kad (socialdemokratai – ELTA) neišsigando, kad čia netinkamai suinterpretuoti Mindaugo žodžiai“, – kalbėjo „aušrietis“.

Nepaisant to, R. Žemaitaitis neatmetė, kad koalicija gali sugriūti.

„Gyvenime visko gali būti. Gali nutikti, kad koalicija, ministrai gali keistis. Aš jau ne vieną kartą esu sakęs – gali būti, kad koalicija ir biudžeto pateikimo gali nesulaukti, kuris vyks kitą ketvirtadienį. Tai tų konspiracijų visokių yra“, – aiškino parlamentaras.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Andrius Ufartas
Žemaitaitis Tapinui siūlo apsilankyti pas gydytoją arba Naujojoje Vilnioje: „Gal būtų ramesnis“ (66)
Remigijus Žemaitaitis (nuotr. BNS)
„Aušriečiai“ koalicijos taryboje neįvardijo kandidato į kultūros ministrus pavardės (7)
Remigijus Žemaitaitis (nuotr. Josvydo Elinsko)
Kas bus naujasis kultūros ministras? Kol Žemaitaitis slepia, Tapinas jau siunčia žinią (228)
Ekspertė apie kultūrininkų surengtą protestą: „Yra peržengtos sveiko pilietiškumo ribos“ (tv3.lt koliažas)
Įvertino kultūrininkų protestus: peržengtos ribos, Žemaitaičio „aušriečiai“ laimi kovą (102)

