  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Iš naujo svarstys koalicijos sudėtį? Sinkevičius sako, kad dabartinė situacija – sudėtinga

2025-10-07 18:17 / šaltinis: BNS
2025-10-07 18:17

Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako neatmetantis, jog partijai savaitgalį susirinkus į tarybą, joje bendruomenė gali kelti klausimus dėl tolimesnės koalicijos sudėties.

Prezidentas susitiko su Inga Ruginiene ir valdančiosios koalicijos partijų vadovais (nuotr. Roberto Riabovo)

9

„Mes galvojame, kad, reiktų išlaikyt tam tikrą pauzę ir apsispręsti, kaip mes judame toliau. (...) Mano supratimu, iš to, ką aš girdžiu, iš protestuojančios pilietinės visuomenės, kad turbūt nebe Kultūros ministerija yra problema. Tai yra koalicijos partneris yra problema valstybės valdymui“, – žurnalistams antradienį kalbėjo jis.

„Reikia atsakingai labai viską pasverti ir todėl šimtai galvų vienoje vietoje ir atvira diskusija, ji, manau, kad leis turėti subalansuotą sprendimą“, – teigė socdemų pirmininkas.

Pasak M. Sinkevičiaus, dabartinė politinė situacija – sudėtinga, o tvyranti įtampa slegia.

