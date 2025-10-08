Kalendorius
Spalio 8 d., trečiadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė: didžiajai daliai ministerijų pavyko sumažinti savo išlaidas

2025-10-08 15:18 / šaltinis: ELTA
2025-10-08 15:18

Premjerė Inga Ruginienė sako, kad daugeliui ministerijų pavyko sumažinti savo išlaidas. Pasak jos, kelios ministerijos vis dar susiduria su iššūkiais, tačiau aktyviai dirbama šiuo klausimu. 

Inga Ruginienė. ELTA / Dainius Labutis

Premjerė Inga Ruginienė sako, kad daugeliui ministerijų pavyko sumažinti savo išlaidas. Pasak jos, kelios ministerijos vis dar susiduria su iššūkiais, tačiau aktyviai dirbama šiuo klausimu. 

REKLAMA
2

„Kelios ministerijos susiduria su sunkumais, bet dirba efektyviai su Finansų ministerija ir, manau, tą tikslą pasieks. Bet didžioji dalis ministerijų tą tikslą pasiekė ir labai džiaugiuosi, kad išpildė mūsų norą, kad šitie nukirpimai bus ne iš atlyginimų, bet iš tam tikrų eilučių, kurių galbūt šiai dienai galime atsisakyti“, – trečiadienį Prezidentūroje žurnalistams komentavo I. Ruginienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ministrė pirmininkė akcentavo, jog sutaupytos lėšos bus skiriamos Vyriausybės tikslams įgyvendinti.

REKLAMA
REKLAMA

„Mūsų tikslas dabar yra darbo užmokestis, išlaikyti geriausius specialistus viešajame sektoriuje ir jų socialines garantijas. Tikslas yra daryti sprendimus, kad gyventojams būtų oresnės sąlygos gyventi. Dėl to atsirado elektros kainų reguliavimas ir tos pačios pensijos senjorams, minimali alga ir, be abejo, saugumas ir gynyba. Tai visos sutaupytos lėšos keliaus tų tikslų įgyvendinimui“, – kalbėjo I. Ruginienė.

REKLAMA

Pagal Vyriausybės patvirtintą 2026-2028 metų biudžeto projekto rengimo planą, visoms ministerijoms, išskyrus Krašto apsaugos, iškeltas tikslas nuo kitų metų po 5 proc. susimažinti išlaidas, taip prisidedant prie didesnio gynybos finansavimo.

Ministerijos įpareigotos peržiūrėti išlaidas administracinėms reikmėms, informacinėms technologijoms, kitoms viešųjų pirkimų būdu planuojamoms pirkti prekėms ir paslaugoms.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų