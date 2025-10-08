Ruginienė: didžiajai daliai ministerijų pavyko sumažinti savo išlaidas

„Kelios ministerijos susiduria su sunkumais, bet dirba efektyviai su Finansų ministerija ir, manau, tą tikslą pasieks. Bet didžioji dalis ministerijų tą tikslą pasiekė ir labai džiaugiuosi, kad išpildė mūsų norą, kad šitie nukirpimai bus ne iš atlyginimų, bet iš tam tikrų eilučių, kurių galbūt šiai dienai galime atsisakyti“, – trečiadienį Prezidentūroje žurnalistams komentavo I. Ruginienė.
Ministrė pirmininkė akcentavo, jog sutaupytos lėšos bus skiriamos Vyriausybės tikslams įgyvendinti.
„Mūsų tikslas dabar yra darbo užmokestis, išlaikyti geriausius specialistus viešajame sektoriuje ir jų socialines garantijas. Tikslas yra daryti sprendimus, kad gyventojams būtų oresnės sąlygos gyventi. Dėl to atsirado elektros kainų reguliavimas ir tos pačios pensijos senjorams, minimali alga ir, be abejo, saugumas ir gynyba. Tai visos sutaupytos lėšos keliaus tų tikslų įgyvendinimui“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Pagal Vyriausybės patvirtintą 2026-2028 metų biudžeto projekto rengimo planą, visoms ministerijoms, išskyrus Krašto apsaugos, iškeltas tikslas nuo kitų metų po 5 proc. susimažinti išlaidas, taip prisidedant prie didesnio gynybos finansavimo.
Ministerijos įpareigotos peržiūrėti išlaidas administracinėms reikmėms, informacinėms technologijoms, kitoms viešųjų pirkimų būdu planuojamoms pirkti prekėms ir paslaugoms.