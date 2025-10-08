Ruginienė: Sviatlanos Cichanouskajos apsaugos lygis pritaikytas pagal šios dienos realijas

„Apsauga nėra nuimta. Apsauga yra parinkta pagal grėsmių lygį“, – žurnalistams trečiadienį sakė Vyriausybės vadovė.
„Tarnybos puikiai atlieka savo darbą, vertina kiekvieną dieną, koks yra grėsmių lygis, ir pagal tai modeliuoja, kokia apsauga turi būti taikoma. Tai Sviatlana Cichanouskaja apsaugą turi, bet ji yra pritaikyta pagal šios dienos realijas“, – kalbėjo ji.
LRT antradienį skelbė, kad sumažinus fizinės apsaugos lygį, S. Cichanouskajos apsauga Vadovybės apsaugos tarnybos (VAT) perduodama Kriminalinės policijos biurui, kuris asmenų apsaugą užtikrina ne kaip valstybės vadovui, o kaip asmeniui, kuriam objektyviai gali kilti tam tikros grėsmės.
Trečiadienį portalas pranešė, kad dėl šio sprendimo buvo laikinai sustabdyta S. Cichanouskajos biuro Vilniuje veikla. Šią informaciją LRT patvirtino diplomatinis jos patarėjas Dzianisas Kučinskis.
Baltarusių opozicijos lyderė S. Cichanouskaja nuo atvykimo į Lietuvą 2020-aisiais buvo visą parą saugoma VAT pareigūnų.
Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas taip pat sako, kad Baltarusijos opozicijos lyderės fizinės apsaugos lygis sumažintas atsižvelgus į pasikeitusį grėsmių vertinimą. Jis LRT televizijai trečiadienį teigė, kad sprendimas priimtas jį suderinus VAT ir Vyriausybės kanceliarijai.
Deportuokit ją namo.
Jums neužteko išvaistyti 1 milijono eurų už juos apsauga?
Už žmogų kuris 2021 metais sakė nori draugauti su rusija.