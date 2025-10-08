Tą portalui patvirtino S. Cichanouskajos diplomatinis patarėjas Dzianisas Kučinskis.
„Spalio 1 dieną buvome informuoti apie planuojamus S. Cichanouskajos apsaugos užtikrinimo pokyčius Lietuvoje. Būtume norėję, kad sprendimas būtų praneštas šiek tiek iš anksto. Kadangi įspėjimo laikas buvo labai trumpas, neturėjome pakankamai laiko pritaikyti biuro veiklą prie šių pokyčių. Dėl to turėjome laikinai sustabdyti biuro veiklą“, – sakė Dz. Kučinskis.
Tai, kad Lietuva nusprendė mažinti Baltarusijos opozicijos lyderės fizinę apsaugą, antradienį paskelbė naujienų portalas LRT.lt.
Portalo šaltinių duomenimis, S. Cichanouskajos apsauga ir papildomi atributai valstybei kainavo apie 1 mln. eurų per metus: į tai esą įėjo fizinė apsauga visą parą Lietuvoje ir užsienyje, automobiliai apsaugos užtikrinimui, gyvenamosios vietos išlaikymas, naudojimasis VIP terminalais oro uostuose
Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnai įprastai užtikrina apsaugą Lietuvos valstybės vadovams: prezidentui, Seimo pirmininkui ir ministrui pirmininkui.
ELTA primena, kad S. Cichanouskaja į Lietuvą pasitraukė 2020 metais, Aliaksandrui Lukašenkai laimėjus Baltarusijos prezidento rinkimus.
2021 protestu metu kai buvo transliuojama yotube tiesiogiai, ji teigė kad nori draugauti su rusija, ir nori nugalėti rinkimuose Lukašenką, nors jau rusu nacistai pradėjo kara su Ukraina nuo 2014 metų.
Kodėl nuo visuomenės slėpti jautria informacija?
Kodėl buvo išnaudoti mokesčių pinigai vienam asmeniui už kuriuos buvo galima ekipuoti mūsų karius ir didinti ginklų rezervą visuomenėj, jei kiltų karas.