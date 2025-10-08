Kalendorius
Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Cichanouskajos biuras laikinai stabdo biuro veiklą Lietuvoje

2025-10-08 08:10 / šaltinis: ELTA
2025-10-08 08:10

Lietuvos institucijoms priėmus sprendimą mažinti Baltarusijos opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos apsaugos lygį, jos biuras laikinai stabdo veiklą, rašo naujienų portalas LRT.lt.

Sviatlana Cichanouskaja (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

17

Tą portalui patvirtino S. Cichanouskajos diplomatinis patarėjas Dzianisas Kučinskis.

„Spalio 1 dieną buvome informuoti apie planuojamus S. Cichanouskajos apsaugos užtikrinimo pokyčius Lietuvoje. Būtume norėję, kad sprendimas būtų praneštas šiek tiek iš anksto. Kadangi įspėjimo laikas buvo labai trumpas, neturėjome pakankamai laiko pritaikyti biuro veiklą prie šių pokyčių. Dėl to turėjome laikinai sustabdyti biuro veiklą“, – sakė Dz. Kučinskis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai, kad Lietuva nusprendė mažinti Baltarusijos opozicijos lyderės fizinę apsaugą, antradienį paskelbė naujienų portalas LRT.lt.  

Portalo šaltinių duomenimis, S. Cichanouskajos apsauga ir papildomi atributai valstybei kainavo apie 1 mln. eurų per metus: į tai esą įėjo fizinė apsauga visą parą Lietuvoje ir užsienyje, automobiliai apsaugos užtikrinimui, gyvenamosios vietos išlaikymas, naudojimasis VIP terminalais oro uostuose

Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnai įprastai užtikrina apsaugą Lietuvos valstybės vadovams: prezidentui, Seimo pirmininkui ir ministrui pirmininkui.

ELTA primena, kad S. Cichanouskaja į Lietuvą pasitraukė 2020 metais, Aliaksandrui Lukašenkai laimėjus Baltarusijos prezidento rinkimus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Pilietis
Pilietis
2025-10-08 08:14
Cihanovskaja turi būti deportuota apskritai.
2021 protestu metu kai buvo transliuojama yotube tiesiogiai, ji teigė kad nori draugauti su rusija, ir nori nugalėti rinkimuose Lukašenką, nors jau rusu nacistai pradėjo kara su Ukraina nuo 2014 metų.
Atsakyti
DĖMESIO
DĖMESIO
2025-10-08 08:23
VSD saugojo žmogų, kuris 2021 metais pasakė, kad nori draugauti su rusija.
Kodėl nuo visuomenės slėpti jautria informacija?
Kodėl buvo išnaudoti mokesčių pinigai vienam asmeniui už kuriuos buvo galima ekipuoti mūsų karius ir didinti ginklų rezervą visuomenėj, jei kiltų karas.
Atsakyti
Varnas
Varnas
2025-10-08 08:16
Vyt lauk iš Lietuvos tą valkatą su laukiniu vyreliu ir visu biuru
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (17)
