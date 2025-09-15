Cichanouskaja: turime informacijos, kad Statkevičius grįžo į kalėjimą

„Mes turime nepatvirtintos informacijos, kad jis grįžo į kalėjimą. Žinome tik tiek“, – BNS prieš susitikimą su Seimo pirmininku Juozu Oleku pirmadienį sakė politikė.
Nepriklausomas baltarusių portalas „Naša Niva“, remdamasis šaltiniais pirmadienį pranešė, kad M. Statkevičius „atsirado kolonijoje Gluboke“.
Anksčiau, prieš paleidimą, jis atliko bausmę minėtoje kolonijoje, esančioje šiaurinėje Baltarusijos dalyje.
M. Statkevičius buvo vienas iš 52 politinių kalinių, kurie buvo paleisti rugsėjo 11 dieną pagal JAV tarpininkaujant sudarytą susitarimą, tačiau, skirtingai nei kiti kaliniai, jis apsisprendė po paleidimo likti Baltarusijoje.
Skelbta, kad 69 metų vyras, kuris metė iššūkį autoritarui Aliaksandrui Lukašenkai 2010-aisiais vykusiuose prezidento rinkimuose, išspyrė autobuso duris ir išlipo neutralioje zonoje tarp Baltarusijos ir Lietuvos.
M. Statkevičius buvo suimtas prieš 2020 metų ginčijamus rinkimus.
S. Cichanouskaja yra sakiusi, kad pusšimčio Baltarusijos ir Vakarų šalių, įskaitant Lietuvos, piliečių paleidimas iš Baltarusijos įkalinimo įstaigų nėra tikra laisvė, tai – ir priverstinė deportacija.
Anot Lietuvos institucijų, tarp paleistų Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos ir Prancūzijos bei Baltarusijos piliečių yra „opozicijos veikėjai, žurnalistai, protestų dalyviai“.
Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę teigė, kad išlaisvinimas nėra vykdomas mainais už Vakarų sankcijų Baltarusijai panaikinimą. Tačiau JAV panaikino sankcijas baltarusių oro bendrovei „Belavia“.
