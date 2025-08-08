Kalendorius
Rugpjūčio 8 d., penktadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
16
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prie URM rinksis protestuotojai: ragins naikinti Cichanouskajos vadovaujamos atstovybės akreditaciją

2025-08-08 06:12 / šaltinis: ELTA
2025-08-08 06:12

Penktadienį prie Užsienio reikalų ministeriją (URM) vyks Seimo nario Vytauto Sinicos organizuojamas protestas, kuriuo raginama panaikinti Baltarusijos opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos vadovaujamai atstovybei išduotą akreditaciją. 

Sviatlana Cichanouskaja (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Penktadienį prie Užsienio reikalų ministeriją (URM) vyks Seimo nario Vytauto Sinicos organizuojamas protestas, kuriuo raginama panaikinti Baltarusijos opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos vadovaujamai atstovybei išduotą akreditaciją. 

REKLAMA
16

„Protestu siekiama, kad būtų panaikintas suteiktas diplomatinis statusas S. Cichanouskajai, jos biurui, ir finansavimas, kurį Lietuva teikia“, – Eltai ketvirtadienį piketo motyvus aiškino V. Sinica.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Būtų galima pridėti trečią, kad valstybė pareikalautų viešų ataskaitų iš Cichanouskajos biuro dėl Lietuvos ir tarptautinės gautos paramos“, – pridūrė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Savo ruožtu Vilniaus miesto savivaldybė informavo, kad išdavė leidimą protestui, kuriame gali dalyvauti iki 150 žmonių.

REKLAMA

Kaip jau buvo skelbta anksčiau, V. Sinica prieš kurį laiką kreipėsi į užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį ragindamas panaikinti akreditaciją „Baltarusių demokratijos atstovybei“. Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) nario teigimu, ši įstaiga naudojasi Lietuvos suteiktu svetingumu ir gera valia ne geriems kaimyniškiems santykiams vystyti, o savotiškai „alternatyvios Baltarusijos“ bazei Lietuvoje kurti.

REKLAMA
REKLAMA

Visgi, URM teigė tokio prašymo nesvarstysianti, nes suteiktas statusas leidžia baltarusių opozicijai vykdyti savo funkcijas ir telkti demokratines jėgas.

ELTA primena, kad pastaruoju metu viešojoje erdvėje diskusijų sukėlė S. Cichanouskajos sutuoktinio Siarhejaus Cichanouskio viešai išsakytos užuominos apie galimybę Lietuvoje kurti autonominius baltarusių rajonus.

Reaguodamas į kilusį pasipiktinimą, S. Cichanovskajos biuro Tarptautinių santykių skyriaus vadovas Dzianis Kuchynskis pareiškė, kad baltarusiai nekelia grėsmės nei juos priglaudusios Lietuvos suverenitetui, nei jos teritoriniam vientisumui. Savo ruožtu. S. Cichanouskis tvirtino buvęs neteisingai suprastas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Saunuolis Sinica
Saunuolis Sinica
2025-08-08 06:56
Ateities rinkimai jusu tik partija reikia nauja nes su mizniais toli nenueisi,visiem jau igryso iki gyvo kaulo tas kacapynas juodulynas Lietuvoj.Lenkai jau isisrinko prezidenta nacionalista nes ten ir baigiasi kantrybe visokio plauko parazitu antpludziu.
Atsakyti
Šaunuoliai
Šaunuoliai
2025-08-08 06:45
Senai laikas
Atsakyti
Kas jie?
Kas jie?
2025-08-08 07:02
Belorusai taip pat ir Ukrainieciai Lietuvoj tarpusavy kalbasi rusiskai.Per keleta metu net nesistengia keliu zodziu Lietuviskai ismokt tai nx tik is cia tik tokius pabegelius.Latviai ir tie savo kacapus tvarko nes valdzia turi kiausus o pas mus tik mazgotes tolerantines.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (16)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų