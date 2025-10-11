Kalendorius
Spalio 11 d., šeštadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis: LSDP sprendimas dėl Kultūros ministerijos yra koalicinės sutarties pažeidimas

2025-10-11 15:12 / šaltinis: ELTA
2025-10-11 15:12

Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis neskuba vertinti socialdemokratų sprendimo iš jo vadovaujamos partijos perimti Kultūros ministeriją. Pasak politiko, tai yra koalicinės sutarties pažeidimas, tačiau kaip jo vadovaujama partija elgsis toliau – nuspręs „aušriečių“ taryba. 

Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Orestas Gurevičius

Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis neskuba vertinti socialdemokratų sprendimo iš jo vadovaujamos partijos perimti Kultūros ministeriją. Pasak politiko, tai yra koalicinės sutarties pažeidimas, tačiau kaip jo vadovaujama partija elgsis toliau – nuspręs „aušriečių“ taryba. 

REKLAMA
6

„Tai yra koalicinės sutarties nesilaikymas, tai spręs mūsų taryba. Išgirsime, ką kitą savaitę pasiūlys. Kažkokį sprendimą priimsime“, – Eltai sakė R. Žemaitaitis, nesutikdamas, jog „Nemuno aušra“ neteko ministerijos dėl jo pasisakymų viešojoje erdvėje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Politikas įsitikinęs – sprendimas perimti Kultūros ministerija buvo priimtas prieš dvi savaites. 

REKLAMA
REKLAMA

„Šis sprendimas priimtas prieš dvi savaites. Jei ieškote sąmokslo teorijų – tai nelabai pasisekė. Šis sprendimas priimtas prieš dvi savaites“, – sakė jis.

REKLAMA

„Vytenis Andriukaitis tai buvo labai aiškiai pasakęs prieš dvi savaites“, – pridūrė politikas.

Nepaisant atimamos ministerijos, „aušrietis“ rado progos pagirti koalicijos partnerius. Veikiausiai turėdamas galvoje tai, kad „Nemuno aušra“ liko valdančiojoje daugumoje, politikas teigė, kad socialdemokratai parodė stuburą. 

„Socialdemokratai parodė stuburą, kad opozicija negali šokdinti valstybės ir kelti chaoso. Ar gerai, ar blogai – laikas parodys. Susitiksime su socialdemokratais ateinančią savaitę ir jie kažką pateiks“, – teigė jis. 

REKLAMA
REKLAMA

R. Žemaitaitis nepanoro detalizuoti, kaip vertina tai, kad „Nemuno aušra“ koalicijoje liks tik su dviem ministerijomis. Tačiau jis leido suprasti, kad tai nebūtų didelė drama jo vedamai politinei partijai. 

„Nemačiau, kad Mindaugas (Sinkevičius – ELTA), kai prezidentas atėmė tris ministerijas, kaip koks Kalanta Kaune būtų susideginęs. Nemačiau, kad ir Inga šoktų nuo Žaliojo tilto. Negirdėjau to“, – sakė jis. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tačiau kaip šį sprendimą įvertins partijos organai, R. Žemaitaičio teigimu, šiuo metu nėra aišku. 

„Net neįsivaizduoju kokį sprendimą gali priimti tarybos nariai. Net neįsivaizduoju. Pamatysime dar, reikia dar šiek tiek laiko“, – sakė jis.

ELTA primena, kad šeštadienį posėdžiavusi LSDP taryba nusprendė – koalicija su „aušriečiais“ išliks, tačiau didžiausia valdančiosios daugumos partija perims Kultūros ministeriją.

REKLAMA

Kaip skelbta, kultūros bendruomenės besipiktinant dėl „Nemuno aušrai“ atiduotos Kultūros ministerijos, socialdemokratų partijos lyderis M. Sinkevičius šią savaitę užsiminė, kad gali tekti persvarstyti valdančiosios koalicijos sudėtį. LSDP pirmininkas teigė, kad taryboje kolegoms pristatys galimas alternatyvas, kaip spręsti susiklosčiusią situaciją – pasak jo, galimi ir nuosaikūs, ir drastiški sprendimai.

Šiuo metu valdančiąją koaliciją sudaro LSDP, „Nemuno aušra" nei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Inga Ruginienė BNS Foto
Posėdžiaus LSDP taryba: diskutuos dėl koalicijos ateities (50)
M. Sinkevičius, nuotr. ELTA
Sinkevičius: dėl socdemų kandidato į energetikos ministrus bus apsispręsta iki antradienio (9)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų