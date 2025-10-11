Robertas Puchovičius apie LSDP sprendimą: viena pusė negali nuspręsti už kitą

„Šiai dienai Kultūros ministerija priklauso „Nemuno aušrai“, (...) jeigu dabar kažkas turėtų keistis, tai turėtų būti susitarimas tarp visų koalicijos partnerių“, – BNS šeštadienį sakė politikas.
„Viena pusė negali nuspręsti už kitą pusę. Tai jeigu šioje vietoje jie turės pasiūlymą, kad Kultūros ministerija turi pereiti jiems, tada mes kalbėsime, kokiomis sąlygomis ir kaip tą dalyką jie mato“, – teigė jis.
Apie sprendimą perimti Kultūros ministeriją socialdemokratai pranešė šeštadienį, po uždaro partijos tarybos posėdžio. LSDP lyderis Mindaugas Sinkevičius žurnalistams sakė, kad jokie mainai šiuo klausimu aptarti nebuvo.
R. Puchovičius patvirtino, kad partneriai iš anksto su jais neaptarė šio scenarijaus.
„Socialdemokratai susirinko, jie išreiškė savo nuomonę. Dabar reikėtų mums su jais pasikalbėti ir tada savo nuomonę išreikšti“, – sakė „aušrietis“.
„Visų pirma kalbėsime su partneriais, kokiu pagrindu jie atima tą Kultūros ministeriją, ar kažką mainys, ar nemainys. Susitiksime turbūt su premjere, su socialdemokratais, apkalbėsime, tada grįšime į valdybą ir tada priimsime kažkokį sprendimą“, – kalbėjo jis.
Politikas neatskleidė, kokių postų būtų prašoma mainais, tikino, kad „aušriečiai“ nėra to aptarę partijos viduje.
„Kol nepakalbėsime su socialdemokratais, tikrai mes neskubėsime su jokiais sprendimais, ko mes norime, ko mes nenorime. Pakalbėsime su partneriais, pakalbėsime su savo organais ir tada galėsime priimti sprendimą“, – teigė R. Puchovičius.
„Pagal koalicinę sutartį mums priklauso trys ministerijos. Tai šitą vietą mes kalbėsimės tada, kokią jie mato ateitį dėl Kultūros ministerijos ir kaip tą klausimą sutvarkys“, – pridūrė jis.
Sprendimą perimti Kultūros ministeriją LSDP taryba priėmė po to, kai R. Žemaitaitis socialiniame tinkle „Facebook“ penktadienį pareiškė, kad Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas yra „perversmų valstybėje organizatorius – nuteistos partijos narys“, spekuliavo tariama žydiška A. Gelūno kilme.
Ši „aušriečių“ vedlio žinutė sulaukė prezidento, Seimo pirmininko, premjerės, socialdemokratų ir parlamento opozicijos pasmerkimo dėl antisemitizmo, neapykantos kurstymo. Gitanas Nausėda teigė netvirtinsiąs jokio „Nemuno aušros“ siūlomo kandidato į kultūros ministrus.
BNS skelbė, kad valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „aušriečiams“ vietoje Energetikos ministerijos, kad būtų įvykdytas prezidento noras Žygimantą Vaičiūną išsaugoti ministro pareigose, išprovokavo kultūros bendruomenės protestus.
Aistras dar labiau pakurstė premjerės ir prezidento pasirinkimas kultūros ministru skirti kompetencijos kultūros srityje neturintį „aušrietį“ Ignotą Adomavičių. Po savaitės darbo jis pasitraukė iš pareigų.
Po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo naują valdančiąją koaliciją rugpjūtį suformavo Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos. Jos Seime turi 82 narius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!