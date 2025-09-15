Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentui atmetus „aušriečių“ kandidatus, partija dėl tolimesnių sprendimų tarsis valdyboje

2025-09-15 09:55 / šaltinis: ELTA
2025-09-15 09:55

Prezidentui Gitanui Nausėdai atmetus „Nemuno aušros“ deleguotų Mindaugo Jablonskio ir Povilo Poderskio kandidatūras į energetikos ir aplinkos ministrus, „aušriečiai“ dėl tolimesnių žingsnių žada tartis valdyboje, sako frakcijos Seime seniūno pavaduotojas Robertas Puchovičius. 

Robertas Puchovičius (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Prezidentui Gitanui Nausėdai atmetus „Nemuno aušros" deleguotų Mindaugo Jablonskio ir Povilo Poderskio kandidatūras į energetikos ir aplinkos ministrus, „aušriečiai" dėl tolimesnių žingsnių žada tartis valdyboje, sako frakcijos Seime seniūno pavaduotojas Robertas Puchovičius. 

0

„Lauksim turbūt pirmininko skambučio, valdyboje kažką spręsim. Manau, nėra, ko stresuoti. Reikia sužinoti, kodėl atmetė (kandidatus – ELTA), kokia atmetimo priežastis – tada ir žiūrėsime. Gal iš tikrųjų mes kažko nežinome“, – Eltai sakė parlamentaras. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Reikės ramiai, ramia galvą viską sužiūrėti ir tada jau galėsime ir komentarą duoti, ir sprendimą priimti“, – pridūrė jis, pažymėdamas, jog iki šiol dar nebuvo susipažinęs su prezidento sprendimu. 

Kaip skelbta anksčiau, pirmadienį šalies vadovas G. Nausėda atmetė „aušriečių“ teiktas M. Jablonskio ir P. Poderskio kandidatūras į Ingos Ruginienės vedamą Ministrų kabinetą. Kaip pranešė Prezidentūra, paskirtosios premjerės prašoma pateikti naujus pretendentus į energetikos ir aplinkos ministrus.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.

„Aušriečiai“, kuriems pagal koalicinę sutartį priklauso šios ministerijos, į energetikos ministrus delegavo M. Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai vadovavusį P. Poderskį. Prezidentas su šiais kandidatais buvo susitikęs trečiadienį.

Tuo metu „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis pareiškė – jeigu partijos deleguoti kandidatai nebus paskirti ministrais, „aušriečiai“ gali trauktis iš valdančiosios koalicijos. G. Nausėda tokius vieno koalicijos partnerių pareiškimus pavadino šantažu.

