Lietuvos ugniagesiai gelbėtojai – pasaulio čempionai

Lietuvos vyrų rinktinė, pusfinalyje įveikusi nuolatinę varžovę Ukrainos komandą, finale nepaliko vilčių JAV Montgomerio komandai ir iškovojo aukso medalius (L. Leonavičius, J. Višnevski, G. Samauskis, R. Lindenis ir R. Vilimas).
Nors mišrios estafetės (2 moterys ir 3 vyrai) finale aiškūs favoritai buvo JAV „St. Lucie County“ nariai, bet Lietuvos komanda padarė tai, ko niekas nesitikėjo – paskutiniuose metruose atlaikę spaudimą tapo čempionais (R. Balčiūnas, M. Kirelytė, K. Gražinis, R. Bartkutė, A. Ašmontas).
Taip pat rimtesnio pasipriešinimo nesulaukė ir pasaulio čempionais tapo vyrų per 40 metų rinktinė (R. Balčiūnas, A. Ašmontas, M. Gasparėnas, R. Viskontas, E. Krivickas).
Bronzos medaliais pasipuošė dvi Lietuvos estafečių komandos: Lietuvos mišri komanda (M. Gasparėnas, E. Litwin, M. Dūda, D. Gideikaitė, ir R. Viskontas) ir pirmą kartą suburta Lietuvos moterų komanda (M. Kireilytė, R. Bartkutė, D. Gideikaitė ir E. Litwin).
Pasaulio čempionais taip pat tapo: „Open'' kategorijoje – L. Leonavičius ir E. Krivickas, moterų 45-49 kategorijoje – R. Bartkutė ir M. Tommervold. Sidabro medalius mišrioje kategorijoje iškovojo R. Balčiūnas ir R. Bartkutė, taip pat R. Balčiūnas ir D. Gideikaitė, 40-49 vyrų kategorijoje – R. Viskontas ir E. Krivickas, „Open'' mišrioje kategorijoje – M. Gasparėnas ir E. Litwin, vyrų iki 40 kategorijoje – L. Leonavičius ir R. Vilimas.
Bronzos medalius moterų kategorijoje iškovojo R. Bartkutė ir E. Litwin.
