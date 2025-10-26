Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos ugniagesiai gelbėtojai – pasaulio čempionai

2025-10-26 13:59 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-26 13:59

Trys Lietuvos komandos estafetės rungtyje Dalase (JAV) tapo pasaulio stipriausiųjų ugniagesių gelbėtojų čempionato nugalėtojomis.

Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos nuotr. | Organizatorių nuotr.

Trys Lietuvos komandos estafetės rungtyje Dalase (JAV) tapo pasaulio stipriausiųjų ugniagesių gelbėtojų čempionato nugalėtojomis.

1

Lietuvos vyrų rinktinė, pusfinalyje įveikusi nuolatinę varžovę Ukrainos komandą, finale nepaliko vilčių JAV Montgomerio komandai ir iškovojo aukso medalius (L. Leonavičius, J. Višnevski, G. Samauskis, R. Lindenis ir R. Vilimas).

Nors mišrios estafetės (2 moterys ir 3 vyrai) finale aiškūs favoritai buvo JAV „St. Lucie County“ nariai, bet Lietuvos komanda padarė tai, ko niekas nesitikėjo – paskutiniuose metruose atlaikę spaudimą tapo čempionais (R. Balčiūnas, M. Kirelytė, K. Gražinis, R. Bartkutė, A. Ašmontas).

Taip pat rimtesnio pasipriešinimo nesulaukė ir pasaulio čempionais tapo vyrų per 40 metų rinktinė (R. Balčiūnas, A. Ašmontas, M. Gasparėnas, R. Viskontas, E. Krivickas).

Bronzos medaliais pasipuošė dvi Lietuvos estafečių komandos: Lietuvos mišri komanda (M. Gasparėnas, E. Litwin, M. Dūda, D. Gideikaitė, ir R. Viskontas) ir pirmą kartą suburta Lietuvos moterų komanda (M. Kireilytė, R. Bartkutė, D. Gideikaitė ir E. Litwin).

Pasaulio čempionais taip pat tapo: „Open'' kategorijoje – L. Leonavičius ir E. Krivickas, moterų 45-49 kategorijoje – R. Bartkutė ir M. Tommervold. Sidabro medalius mišrioje kategorijoje iškovojo R. Balčiūnas ir R. Bartkutė, taip pat R. Balčiūnas ir D. Gideikaitė, 40-49 vyrų kategorijoje – R. Viskontas ir E. Krivickas, „Open'' mišrioje kategorijoje – M. Gasparėnas ir E. Litwin, vyrų iki 40 kategorijoje – L. Leonavičius ir R. Vilimas.

Bronzos medalius moterų kategorijoje iškovojo R. Bartkutė ir E. Litwin.

Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba

gustas
gustas
2025-10-26 14:17
...šaunuoliai...štai kuom reikia garsinti Lietuvą, o ne sijonais ir bananais ant sienos...jūs ne tik čempionai, jūs - mūsų didvyriai...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (1)
