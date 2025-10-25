Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos stalo teniso jaunimas kovojo turnyruose Sakartvele ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose

2025-10-25 15:16 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-25 15:16

Dubajuje (Jungtiniai Arabų Emyratai) baigėsi WTT „Youth Contender“ serijos jaunimo stalo teniso turnyras.

Ervinas Uzialo (WTT nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Dubajuje (Jungtiniai Arabų Emyratai) baigėsi WTT „Youth Contender“ serijos jaunimo stalo teniso turnyras.

0

Vaikinų (iki 19 metų) varžybose dalyvavo trys lietuviai. Ignas Šišanovas ir Martinas Frizelis pateko į vienetų atkrintamąsias varžybas, bet ten suklupo pirmajame rate, o Ervinas Uzialo iškrito grupių etape.

Mišriuose dvejetuose M. Frizelis su kroate Leeloo Vukelja pasiekė 2 pergales ir pateko į ketvirtfinalį, kur 0-3 (11:13, 13:15, 5:11) pralaimėjo neutraliems atletams Batorui Radnajevui ir Jesenijai Širokovai.

Kiek anksčiau lietuviai dalyvavo tokios pačios kategorijos turnyre Sakartvele. Ten I. Šišanovas pasiekė vienetų ketvirtfinalį, kuriame 0-3 (6:11, 8:11, 8:11) pralaimėjo prancūzui Arthurui Dubois. M. Frizelis atkrintamųjų varžybų starte nusileido tam pačiam A. Dubois, o E. Uzialo iškrito grupių etape.

Mišriuose dvejetuose I. Šišanovas su kazache Albina Žaksylykova pasiekė ketvirtfinalį, o M. Frizelis su kartvele Nini Lipartia iškrito pirmajame rate.

Jaunių (iki 17 metų) kategorijoje M. Frizelis pasiekė vienetų aštuntfinalį.

Abiejų turnyrų prizų fondą sudarė po 1000 JAV dolerių.

