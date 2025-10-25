Lietuvos stalo teniso jaunimas kovojo turnyruose Sakartvele ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose

Vaikinų (iki 19 metų) varžybose dalyvavo trys lietuviai. Ignas Šišanovas ir Martinas Frizelis pateko į vienetų atkrintamąsias varžybas, bet ten suklupo pirmajame rate, o Ervinas Uzialo iškrito grupių etape.
Mišriuose dvejetuose M. Frizelis su kroate Leeloo Vukelja pasiekė 2 pergales ir pateko į ketvirtfinalį, kur 0-3 (11:13, 13:15, 5:11) pralaimėjo neutraliems atletams Batorui Radnajevui ir Jesenijai Širokovai.
Kiek anksčiau lietuviai dalyvavo tokios pačios kategorijos turnyre Sakartvele. Ten I. Šišanovas pasiekė vienetų ketvirtfinalį, kuriame 0-3 (6:11, 8:11, 8:11) pralaimėjo prancūzui Arthurui Dubois. M. Frizelis atkrintamųjų varžybų starte nusileido tam pačiam A. Dubois, o E. Uzialo iškrito grupių etape.
Mišriuose dvejetuose I. Šišanovas su kazache Albina Žaksylykova pasiekė ketvirtfinalį, o M. Frizelis su kartvele Nini Lipartia iškrito pirmajame rate.
Jaunių (iki 17 metų) kategorijoje M. Frizelis pasiekė vienetų aštuntfinalį.
Abiejų turnyrų prizų fondą sudarė po 1000 JAV dolerių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!