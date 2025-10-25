Kalendorius
Spalio 25 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Sunderland“ dramatiškai įveikė „Chelsea“ ir pakilo į antrąją „Premier“ lygos vietą

2025-10-25 19:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-25 19:00

Anglijos „Premier“ lygoje fantastišką sezono startą tęsia „Sunderland“.

Wilsonas Isidoras | Scanpix nuotr.

Anglijos „Premier“ lygoje fantastišką sezono startą tęsia „Sunderland“.

REKLAMA
0

Į „Premier“ lygą tik šį rudenį sugrįžusi ekipa išsivežė dramatišką pergalę iš Londono. Jei „Chelsea“ parklupdė 2:1.

Jau ketvirtąją rungtynių minutę greitoje atakoje pasižymėjo Alejandro Garnacho. Argentinietis metėsi kamuolį toliau nuo vartų ir iš aštraus kampo sugebėjo pasiųsti jį į vartus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sunderland“ į tai atsakė sėkmingu kamuolio įmetimu 22-ąją minutę. Kamuolys buvo nugabentas prie pat vartų, o ten sumaištimi pasinaudojo Wilsonas Isidoras.

REKLAMA
REKLAMA

Vėliau „Sunderland“ turėjo daugiau progų pergalei, kol galiausiai jie vieną jų išnaudojo. Brianas Brobbey būdamas tarp kelių varžovų išlaikė kamuolį ir sulaukė komandos draugų, o perdavimą gavęs Chemsdine`as Talbi žemu, bet tiksliu smūgiu išplėšė savo komandai pergalę.

Po triumfo „Sunderland“ pakilo net į antrąją „Premier“ lygos poziciją. „Chelsea“ nusileido į 7-ąją vietą.

Kitose tuo pačiu metu vykusiose rungtynėse „Newcastle“ paskutinę pagrindinio laiko minutę išplėšė pergalę 2:1 prieš „Fulham“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų