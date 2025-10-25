„Sunderland“ dramatiškai įveikė „Chelsea“ ir pakilo į antrąją „Premier“ lygos vietą

Į „Premier“ lygą tik šį rudenį sugrįžusi ekipa išsivežė dramatišką pergalę iš Londono. Jei „Chelsea“ parklupdė 2:1.
Jau ketvirtąją rungtynių minutę greitoje atakoje pasižymėjo Alejandro Garnacho. Argentinietis metėsi kamuolį toliau nuo vartų ir iš aštraus kampo sugebėjo pasiųsti jį į vartus.
„Sunderland“ į tai atsakė sėkmingu kamuolio įmetimu 22-ąją minutę. Kamuolys buvo nugabentas prie pat vartų, o ten sumaištimi pasinaudojo Wilsonas Isidoras.
Vėliau „Sunderland“ turėjo daugiau progų pergalei, kol galiausiai jie vieną jų išnaudojo. Brianas Brobbey būdamas tarp kelių varžovų išlaikė kamuolį ir sulaukė komandos draugų, o perdavimą gavęs Chemsdine`as Talbi žemu, bet tiksliu smūgiu išplėšė savo komandai pergalę.
Po triumfo „Sunderland“ pakilo net į antrąją „Premier“ lygos poziciją. „Chelsea“ nusileido į 7-ąją vietą.
Kitose tuo pačiu metu vykusiose rungtynėse „Newcastle“ paskutinę pagrindinio laiko minutę išplėšė pergalę 2:1 prieš „Fulham“.
