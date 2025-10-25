Kalendorius
Manfredas Ruzgis pagaliau debiutavo stipriausioje Albanijos lygoje

Manfredas Ruzgis pagaliau debiutavo stipriausioje Albanijos lygoje

2025-10-25 10:57
2025-10-25 10:57

Po stresinio kojos lūžio pasveikęs puolėjas Manfredas Ruzgis pagaliau debiutavo stipriausioje Albanijos lygoje.

Manfredas Ruzgis | Klubo nuotr.

Po stresinio kojos lūžio pasveikęs puolėjas Manfredas Ruzgis pagaliau debiutavo stipriausioje Albanijos lygoje.

0

Lietuvis žaidė startinėje „Vora“ klubo sudėtyje ir iš viso žaidė 65 minutes, bet jo ekipa namuose 0:2 pralaimėjo Tiranos „Dinamo“ klubui.

Kitose Albanijos lygos rungtynėse visas 90 minučių žaidė gynėjas Sigitas Olberkis, o jo atstovaujamas „Elbasani“ klubas namuose 2:1 įveikė „Bylis“ ekipą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kroatijos pirmenybėse Rokas Pukštas žaidė visas rungtynes ir 24 minutę buvo įspėtas geltona kortele, o jo ginamas Splito „Hajduk“ klubas išvykoje 3:1 nugalėjo HNK „Gorica“ klubo žaidėjus.

Airidas Golambeckis žaidė visas rungtynes Londono „West Ham“ U-21 komandos sudėtyje ir su ja namuose 1:0 nugalėjo Birmingamo „Aston Villa“ U-21 ekipos žaidėjus.

Lenkijos „Ekstraklasa“ lygoje sporto direktoriaus Mindaugo Nikoličiaus klubas Lodzės „Widzew“ svečiuose 0:3 pralaimėjo Liublino „Motor“ klubui.

