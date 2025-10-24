Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos moterų futbolo rinktinė po pergalės prieš Farerų Salas kovos Baltijos taurės finale su Latvija

2025-10-24 20:22 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-24 20:22

Lietuvos moterų rinktinė penktadienio vakarą pradėjo pasirodymą 2025-ųjų moterų Baltijos taurėje.

Lietuvos moterų rinktinė | LFF nuotr.

Lietuvos moterų rinktinė | LFF nuotr.

0

Pusfinalio rungtynėse Tomo Ražanausko auklėtinės Raudondvario stadione 1:0 (1:0) nugalėjo Farerų Salų komandą ir žengė į finalą, kur jų varžovėmis bus Latvijos rinktinė, kuri kitame pusfinalyje 1:0 nugalėjo estes.

Finalas bus žaidžiamas pirmadienio vakarą nuo 18 valandos Raudondvario stadione.

Penktadienio rungtynės prasidėjo didesne teritorine lietuvių persvara ir keliomis pusprogėmis, tačiau pramušti varžovių nepavyko.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kelis pavojingus išpuolius surengė ir viešnios iš Farerų Salų, tačiau be klaidų žaidė Meda Šeškutė. Visgi, kėliniui artėjant prie pabaigos, lietuvaitėms pavyko išsiveržti į priekį, kai Rimantės Jonušaitės link vartų siųstas kamuolys nuo varžovių vartininkės įskriejo į vartus ir dvikovai įpusėjus lietuvaitės pirmavo 1:0.

Antrame kėlinyje žaidimas vėl buvo apylygis, progų turėjo abi komandos, tačiau kamuolys į vartus daugiau neįskriejo ir Lietuvos rinktinė iškopė į finalą.

2025-ųjų moterų Baltijos taurės pusfinalis

Lietuva – Farerų Salos 1:0 (1:0)

Raudondvario stadionas;

Įvartis: 38 min. Rimantė Jonušaitė (Lietuva).

**********

Likęs moterų rinktinės spalio tvarkaraštis:

Spalio 17 diena (pirmadienis)

18.00 val. Finalas. Lietuva – Latvija.

