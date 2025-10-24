Isako dalyvavimas mače su „Brentford“ lieka neaiškus dėl sveikatos problemų

„Jeremie Frimpongas nesijaučia gerai. Jis tikrai nežais nei šiandien, nei rytoj ar kitą savaitę. Jis patyrė pakinklinės sausgyslės traumą.
A. Isako situacija nėra tokia bloga, bet dėl žaidimo savaitgalio išlieka klaustukas, pamatysime, kokia bus jo savijauta. Tą patį galima pasakyti ir apie Ryaną Gravenberchą“, – situaciją pakomentavo strategas.
Priminsime, jog A. Isakas paliko aikštę Čempionų lygos rungtynėse su „Eintracht“ prieš antrojo kėlinio pradžią po to, kai pajuto diskomfortą.J. Frimpongas tame pačiame susitikime patyrė pakinklinės sausgyslės traumą, o R. Gravenberchas praleido rungtynes dėl čiurnos problemos.
