TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Isako dalyvavimas mače su „Brentford“ lieka neaiškus dėl sveikatos problemų

2025-10-24 16:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-24 16:00

„Liverpool“ vyriausiasis treneris Arne Slotas atskleidė, jog nėra aišku, ar Alexanderis Isakas galės padėti komandai artėjančiose Anglijos „Premier“ lygos rungtynėse su „Brentford“.

Alexanderis Isakas | Scanpix nuotr.

„Liverpool" vyriausiasis treneris Arne Slotas atskleidė, jog nėra aišku, ar Alexanderis Isakas galės padėti komandai artėjančiose Anglijos „Premier" lygos rungtynėse su „Brentford".

0

„Jeremie Frimpongas nesijaučia gerai. Jis tikrai nežais nei šiandien, nei rytoj ar kitą savaitę. Jis patyrė pakinklinės sausgyslės traumą.

A. Isako situacija nėra tokia bloga, bet dėl žaidimo savaitgalio išlieka klaustukas, pamatysime, kokia bus jo savijauta. Tą patį galima pasakyti ir apie Ryaną Gravenberchą“, – situaciją pakomentavo strategas.

Priminsime, jog A. Isakas paliko aikštę Čempionų lygos rungtynėse su „Eintracht“ prieš antrojo kėlinio pradžią po to, kai pajuto diskomfortą.J. Frimpongas tame pačiame susitikime patyrė pakinklinės sausgyslės traumą, o R. Gravenberchas praleido rungtynes dėl čiurnos problemos.

 

 

