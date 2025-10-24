Rybakina Tokijuje užsitikrino vietą „WTA Finals“, Benčič po įspūdingos kovos įveikė Muchovą

V. Mboko jau pirmajame geime turėjo „break pointą“, bet jo nerealizavo, o antrajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją ir nebeatsitiesė. Antrajame sete abi tenisininkės iššvaistė po vieną „break pointą“. Per tašką nuo pergalės sete buvusiai V. Mboko teko žaisti pratęsimą, kurio pradžioje ji pralaimėjo 3 iš eilės taškus savo padavimų metu. E. Rybakina irgi turėjo problemų paduodama kamuoliuką, bet vis tiek įgijo nedidelę persvarą ir jos neišbarstė.
E. Rybakina pagal šiemet pelnytus reitingo taškus (4350) pakilo į 7-ą vietą ir pateko į baigiamąjį sezono turnyrą, palikdama už borto šią savaitę niekur nežaidžiančią Mirrą Andrejevą (4319). Pastaroji „WTA Finals“ startuos tik tuo atveju, jei kažkas iš 8 geriausių tenisininkų atsisakys ten žaisti.
Visos į „WTA Finals“ patekusios žaidėjos: Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Cori „Coco“ Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Keys, E. Rybakina ir Jasmine Paolini.
Tokijo olimpinė čempionė šveicarė Belinda Benčič (WTA-13) ketvirtfinalyje po daugiau nei 3 valandų dramos 3:6, 7:5, 7:5 išplėšė pergalę prieš čekę Karoliną Muchovą (WTA-21). Antrajame sete šveicarė buvo atsilikusi 3:5, bet K. Muchova savo padavimais neužbaigė mačo ir pralaimėjo atkarpą 0:4. Trečiajame sete čekė buvo dar arčiau pergalės – ji pirmavo 5:4 ir savo padavimų metu turėjo „match pointą“. Visgi, B. Benčič išsigelbėjo, vienuoliktajame geime neutralizavo „break pointą“, o dvyliktajame laimėjo lemiamą varžovės padavimų seriją.
Pusfinalyje B. Benčič žais su amerikiete Sofia Kenin (WTA-25), o E. Rybakina – su čeke Linda Noskova (WTA-17).
WTA 500 serijos moterų teniso turnyro Tokijuje prizų fondą sudaro beveik 1,065 mln. JAV dolerių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!