TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Tailando tenisininkas diskvalifikuotas iki gyvos galvos, nuobauda skirta ir buvusiam pirmojo šimtuko žaidėjui

2025-10-24 15:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-24 15:33

Tarptautinė teniso sąžiningumo agentūra (ITIA) paskelbė, kad diskvalifikavo tailandietį Jatuporną Na Lamphuną iki gyvos galvos.

Facundo Bagnis | Scanpix nuotr.

Tarptautinė teniso sąžiningumo agentūra (ITIA) paskelbė, kad diskvalifikavo tailandietį Jatuporną Na Lamphuną iki gyvos galvos.

0

Teigiama, kad 2023-2024 m. laikotarpiu tailandietis bent 18 kartų siūlė kyšius ir bandė padaryti įtaką bent 22 mačams, kad jie baigtųsi tokiu rezultatu, kokiu jam reikėjo.

Tai jau ne pirmas atvejis, kai tailandietis dalyvavo nelegaliose lažybose. 2016 m. jis už tai jau buvo suspenduotas 18 mėnesių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kadangi J. Na Lamphunas nepasimokė iš praeities klaidų, ITIA diskvalifikavo jį iki gyvos galvos ir dar skyrė 115 tūkst. JAV dolerių baudą. Tailandietis šiaip ar taip jau senokai nežaidžia profesionalų turnyruose ir per karjerą nepasiekė nieko ypatingo.

ITIA taip pat pranešė, kad suspendavo buvusią 55-ąją pasaulio raketę argentinietį Facundo Bagnį (ATP-401). Jo organizme rasta draudžiamos medžiagos – hidrochlorotiazido. Hidrochlorotiazidas priklauso vaistų, vadinamų tiazidiniais diuretikais, grupei. Jie didina šlapimo išskyrimą ir padeda sumažinti kraujospūdį.

„Galiu patikinti, kad savo noru draudžiamų medžiagų tikrai nevartojau. Neabejoju, kad man pavyks įrodyti nekaltumą“, – teigė F. Bagnis.

F. Bagnis 2021 m. ir 2024 m. žaidė ATP 250 turnyrų finaluose, dalyvavo olimpinėse žaidynėse, o 2021 m. „US Open“ turnyre pasiekė trečiąjį ratą. Per karjerą teniso kortuose argentinietis uždirbo kiek daugiau nei 3,2 mln. JAV dolerių.

