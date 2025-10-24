Tailando tenisininkas diskvalifikuotas iki gyvos galvos, nuobauda skirta ir buvusiam pirmojo šimtuko žaidėjui

Teigiama, kad 2023-2024 m. laikotarpiu tailandietis bent 18 kartų siūlė kyšius ir bandė padaryti įtaką bent 22 mačams, kad jie baigtųsi tokiu rezultatu, kokiu jam reikėjo.
Tai jau ne pirmas atvejis, kai tailandietis dalyvavo nelegaliose lažybose. 2016 m. jis už tai jau buvo suspenduotas 18 mėnesių.
Kadangi J. Na Lamphunas nepasimokė iš praeities klaidų, ITIA diskvalifikavo jį iki gyvos galvos ir dar skyrė 115 tūkst. JAV dolerių baudą. Tailandietis šiaip ar taip jau senokai nežaidžia profesionalų turnyruose ir per karjerą nepasiekė nieko ypatingo.
ITIA taip pat pranešė, kad suspendavo buvusią 55-ąją pasaulio raketę argentinietį Facundo Bagnį (ATP-401). Jo organizme rasta draudžiamos medžiagos – hidrochlorotiazido. Hidrochlorotiazidas priklauso vaistų, vadinamų tiazidiniais diuretikais, grupei. Jie didina šlapimo išskyrimą ir padeda sumažinti kraujospūdį.
Argentinian tennis player Facundo Bagnis has entered into a voluntary provisional suspension under the Tennis Anti-Doping Programme.— International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) October 23, 2025
„Galiu patikinti, kad savo noru draudžiamų medžiagų tikrai nevartojau. Neabejoju, kad man pavyks įrodyti nekaltumą“, – teigė F. Bagnis.
F. Bagnis 2021 m. ir 2024 m. žaidė ATP 250 turnyrų finaluose, dalyvavo olimpinėse žaidynėse, o 2021 m. „US Open“ turnyre pasiekė trečiąjį ratą. Per karjerą teniso kortuose argentinietis uždirbo kiek daugiau nei 3,2 mln. JAV dolerių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!