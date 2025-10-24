Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitas sportas

Pijus Labutis baigė pasirodymą „Philippines Open“ pulo turnyre

2025-10-24 17:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-24 17:00

Geriausias Lietuvos pulo žaidėjas Pijus Labutis išbandė jėgas Filipinuose vykstančiame „Philippines Open“ turnyre.

Pijus Labutis | Organizatorių nuotr.

Geriausias Lietuvos pulo žaidėjas Pijus Labutis išbandė jėgas Filipinuose vykstančiame „Philippines Open" turnyre.

0

Lietuvis 10:7 nugalėjo filipinietį Emmanuelį Delgado ir 10:5 pranoko Fu Che Wei iš Taivano, nors buvo atsilikęs 0:5. P. Labučio žygis baigėsi aštuntfinalyje, kur lietuvis 6:10 turėjo pripažinti filipiniečio Bernie Regalario pranašumą.

9-ą vietą užėmusiam lietuviui atiteko 2500 JAV dolerių prizas. Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 125 tūkst. JAV dolerių.

„Philippines Open“ turnyrą tiesiogiai galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „Extra Sporto“ turinį.

