Pijus Labutis baigė pasirodymą „Philippines Open“ pulo turnyre

Lietuvis 10:7 nugalėjo filipinietį Emmanuelį Delgado ir 10:5 pranoko Fu Che Wei iš Taivano, nors buvo atsilikęs 0:5. P. Labučio žygis baigėsi aštuntfinalyje, kur lietuvis 6:10 turėjo pripažinti filipiniečio Bernie Regalario pranašumą.
Bernie Regalario. Philippines Open quarter-finalist! 🙌— Matchroom Pool (@MatchroomPool) October 24, 2025
Another massive result for the L'il Prince, taking down Hanoi Open champion Pijus Labutis to reach the final eight 🤴#WNT | https://t.co/GNXL4VDsYd #PhilippinesOpenPool 🇵🇭 pic.twitter.com/ZRwC4BoBcD
9-ą vietą užėmusiam lietuviui atiteko 2500 JAV dolerių prizas. Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 125 tūkst. JAV dolerių.
„Philippines Open“ turnyrą tiesiogiai galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „Extra Sporto“ turinį.
