Lenkija sunkiose rungtynėse įveikė Islandiją

Igorio Miličičiaus auklėtiniai rezultatu 84:75 (19:16, 22:16, 20:19, 23:24) įveikė Islandijos (0/3) komandą ir užsitikrino vietą atkrintamosiose.
Nugalėtojus vėl į priekį vedė Jordanas Loydas, kuris surinko 24 taškus. Mateušas Ponitka įmetė 18 taškų, atkovojo 7 kamuolius ir atliko 8 perdavimus.
Likus žaisti 3:03 minutei E. Fridrikssonas išvedė islandus į priekį 73:70. Tačiau tada lenkai įmetė 11 taškų be atsako.
Likus žaisti 56 sekundėms po J. Loydo taškų buvo priekyje 81:73 ir mačo baigtis tapo aiški.
Lenkija kitas grupės rungtynes žais su Prancūzija, o Islandija susitiks su Slovėnija.
Lenkijos rinktinė: Jordanas Loydas 24 (5/7 dvit., 1/5 trit., 6 kld.), Mateušas Ponitka 18 (5/8 dvit., 7 atk. kam., 8 rez. perd.), Dominikas Olejniczakas 12 (5/6 dvit., 7 atk. kam.), Olekas Balcerowski 8 (4 atk. kam.), Kamilas Laczynski 7 (4 rez. perd.), Andrzejus Pluta 6 (1/4 trit.), Przemyslaw Zolnierewiczas 4 (6 atk. kam.), Michalas Sokolowski 3.
Islandijos rinktinė: Tryggvi Hlinasonas 21 (9/11 dvit., 10 atk. kam.), Elvaras Fridrikssonas 13 (1/4 trit., 4 kld.), Martinas Hermannssonas 10 (3/8 dvit., 4 atk. kam., 6 rez. perd., 4 kld.), Aegiras Steinarssonas 7 (5 rez. perd.), Kristinnas Palssonas 6 (2/5 trit.), Jonas Axelas Gudmundssonas (1/4 trit.) ir Kari Jonssonas po 5, Orri Gunnarssonas 4, Styrmiras Thrastarsonas ir Hilmaras Henningssonas po 2.
