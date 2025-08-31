Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Lenkija sunkiose rungtynėse įveikė Islandiją

2025-08-31 23:40
2025-08-31 23:40

Po atkaklios kovos pergalę Europos čempionato D grupės rungtynėse Katovicuose iškovojo Lenkijos (3/0) rinktinė.

Jordanas Loydas | FIBA nuotr.

Po atkaklios kovos pergalę Europos čempionato D grupės rungtynėse Katovicuose iškovojo Lenkijos (3/0) rinktinė.

0

Igorio Miličičiaus auklėtiniai rezultatu 84:75 (19:16, 22:16, 20:19, 23:24) įveikė Islandijos (0/3) komandą ir užsitikrino vietą atkrintamosiose.

Nugalėtojus vėl į priekį vedė Jordanas Loydas, kuris surinko 24 taškus. Mateušas Ponitka įmetė 18 taškų, atkovojo 7 kamuolius ir atliko 8 perdavimus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Likus žaisti 3:03 minutei E. Fridrikssonas išvedė islandus į priekį 73:70. Tačiau tada lenkai įmetė 11 taškų be atsako.

Likus žaisti 56 sekundėms po J. Loydo taškų buvo priekyje 81:73 ir mačo baigtis tapo aiški.

Lenkija kitas grupės rungtynes žais su Prancūzija, o Islandija susitiks su Slovėnija.

Lenkijos rinktinė: Jordanas Loydas 24 (5/7 dvit., 1/5 trit., 6 kld.), Mateušas Ponitka 18 (5/8 dvit., 7 atk. kam., 8 rez. perd.), Dominikas Olejniczakas 12 (5/6 dvit., 7 atk. kam.), Olekas Balcerowski 8 (4 atk. kam.), Kamilas Laczynski 7 (4 rez. perd.), Andrzejus Pluta 6 (1/4 trit.), Przemyslaw Zolnierewiczas 4 (6 atk. kam.), Michalas Sokolowski 3.

Islandijos rinktinė: Tryggvi Hlinasonas 21 (9/11 dvit., 10 atk. kam.), Elvaras Fridrikssonas 13 (1/4 trit., 4 kld.), Martinas Hermannssonas 10 (3/8 dvit., 4 atk. kam., 6 rez. perd., 4 kld.), Aegiras Steinarssonas 7 (5 rez. perd.), Kristinnas Palssonas 6 (2/5 trit.), Jonas Axelas Gudmundssonas (1/4 trit.) ir Kari Jonssonas po 5, Orri Gunnarssonas 4, Styrmiras Thrastarsonas ir Hilmaras Henningssonas po 2.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

