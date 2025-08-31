Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Be G.Pozzecco likusius italus į pergalę vedė fantastiškas S.Fontecchio

2025-08-31 23:36 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-31 23:36

Pergalę Europos čempionato C grupėje pasiekė Italijos (2/1) rinktinė, kuri 96:79 (22:21, 22:19, 28:21, 24:18) pranoko Bosnijos ir Hercegovinos (1/2) krepšininkus.

S.Fontecchio žibėjo italų gretose (FIBA Europe nuotr.)

0

Mačas prasidėjo lygia kova, o italų gretose nuo pirmųjų susitikimo minučių žibėjo Simone Fontecchio. Jo vedama Italija buvo atitrūkusi 6 taškais (21:15), bet iki kėlinio pabaigos dalį persvaros išbarstė – 22:21.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrajame kėlinyje italai buvo susikūrę 8 taškų pranašumą (35:27), bet netrukus bosniai lygino rezultatą – 36:36. Po dviejų kėlinių italų pranašumas siekė 4 taškus – 44:40.

Po pertraukos antrą techninę užsidirbo Gianmarco Pozzecco, o be trenerio likę italai vėl rengė spurtą – 64:56. Kėlinio pabaigoje italai dar šiek tiek padiidno persvarą – 72:61.

Lemiamo ketvirčio metu bosniams buvo pavykę priartėti iki 5 taškų (77:82), bet tuomet taškus rinko D.Thompsonas ir S.Fontecchio – 87:77. Rungtynes italai laimėjo 17 taškų skirtumu – 96:79.

Nugalėtojams S.Fontecchio per 37 minutes pelnė 39 taškus, atkovojo 8 kamuolius ir surinko 41 naudingumo balą.

Italija: Simone Fontecchio 39 (7/10 trit.), Dariusas Thompsonas ir Marco Spissu (5 rez. per.) po 14, , Mouhamet Dioufas 8.

Bosnija ir Hercegovina: Jusufas Nurkičius 21 (10 atk. kam.), Johnas Robersonas 13 (2/5 trit.), Amaras Alibegovičius 12, Edinas Atičius 10 (rez. per.), Amaras Gegičius 9.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

