Italijos pergalę pažymėjo Fontecchio šou ir Pozzecco išvarymu

Gianmarco Pozzecco auklėtiniai rezultatu 96:79 (22:21, 22:19, 28:21, 24:18) įveikė Bosnijos ir Hercegovinos (1/2) krepšininkus.
Simone Fontecchio nugalėtojų gretose buvo nesulaikomas ir surinko 41 naudingumo balą.
Italas per 36 minutes įmetė 39 taškus (6/10 dvit., 7/10 trit., 6/7 baud.), sugriebė 8 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, bet suklydo 2 sykius.
Italija rungtynes perlaužė trečiojo ir ketvirtojo kėlinio sankirtoje, kai pelnė 11 taškų be atsako ir įgijo dviženklį pranašumą.
Paskutinio kėlinio pabaigoje buvo priekyje 16 taškų ir rungtynės baigėsi be intrigos.
Rungtynių nebaigė G. Pozzecco, kuris trečiojo kėlinio pradžioje gavo antrą techninę pražangą po to, kai nepatenkintas komandos epizodu išėjo į aikštę.
Italai kitas grupės rungtynes žais su Ispanija, o bosniai susitiks su graikais.
Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė: Jusufas Nurkičius 21 (7/12 dvit., 10 atk. kam., 5 kld.), Johnas Robersonas 13 (2/5 trit.), Amaras Alibegovičius 12 (2/4 trit.), Edinas Atičius 10 (4/6 dvit., 5 atk. kam., 4 per. kam., 8 rez. perd.), Amaras Gegičius 9 (4/8 dvit., 4 kld.), Aleksandaras Lažičius ir Kenanas Kamenjas (2/6 dvit.) po 5, Adinas Vrabac 4.
Italijos rinktinė: Simone Fontecchio 39 (6/10 dvit., 7/10 trit., 8 atk. kam.), Darius Thompsonas (4/7 dvit., 4 rez. perd.) ir Marco Spissu (3/4 trit., 5 rez. perd., 4 kld.) po 14, Mouhametas Rassoulas Dioufas 8 (3/6 dvit.), Nicolo Melli (3/5 dvit., 4 atk. kam.) ir Alessandro Pajola (2/4 trit., 6 rez. perd.) po 6, Giampaolo Ricci 5, Saliou Niangas 3, Danilo Gallinari 1.
