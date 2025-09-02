„Manchester United“ pasirašė sutartį su perspektyviu belgų vartininku

S. Lammensas į Mančesterio ekipą atvyksta iš „Royal Antwerp“ už maždaug 18,2 mln. eurų sumą. Sutartis pasirašyta penkeriems metams, o pagrindinis akcentas – klubo pasirinkimas investuoti į jauną belgą, atmetant alternatyvą įsigyti „Aston Villa“ vartininką Emiliano Martinzą.
Praėjusį sezoną S. Lammensas buvo vienas geriausių Europoje tarp savo amžiaus vartininkų: jis pasižymėjo daugiausia atremtų smūgių ir progresyvių perdavimų rodikliais top 10 Europos lygų kontekste. Būtent šios savybės nulėmė „Manchester United“ sprendimą suteikti jam pagrindinio vartininko vietą sudėtyje su Altayumi Bayindiru, Andre Onana ir Tomu Heatonu.
Klubas tikisi, kad S. Lammensas padės stabilizuoti vartų poziciją po permainingos sezono pradžios, kai A. Onana ir A. Bayindiras pridarė klaidų lygos ir taurės varžybose.
