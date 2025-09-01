Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Jadonas Sancho nuomos pagrindu karjerą tęs „Aston Villa“ klube

2025-09-01 14:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-01 14:30

Jadono Sancho karjera artėja prie naujo etapo – puolėjas iš „Manchester United“ jau netrukus prisijungs prie „Aston Villa“ po susitarimo dėl nuomos.

Jadonas Sancho | Scanpix nuotr.

0

Pasiūlymas dėl nuomos buvo patvirtintas „United“ vadovybės, žengiami paskutiniai formalumai ir liko tik sulaukti oficialaus patvirtinimo. J. Sancho sezoną praleis „Aston Villa“ gretose, kur tikimasi, kad žaidėjas atgaus geriausią sportinę formą ir įneš daugiau kūrybos puolimo grandyje.

Pastaraisiais sezonais J. Sancho patyrė daug pokyčių – praėjusią vasarą buvo paskolintas Londono „Chelsea“, tačiau klubas atsisakė galimybės išpirkti jo kontraktą. Grįžęs į „United“, žaidėjas liko už pagrindinės sudėties ribų ir savo ateitį mato kitur.

Šią vasarą buvo svarstoma apie pilną perėjimą, tačiau tarp didžiųjų klubų ir J. Sancho nesutapo finansinės sąlygos bei jo algos lūkesčiai. „Aston Villa“ pasiryžo padengti beveik visą atlyginimą ir suteikti puolėjui progą reabilituotis „Premier“ lygoje.

Klubai sutarė, kad po sezono galės būti svarstomas žaidėjo nuolatinis perėjimas – viskas priklausys nuo J. Sancho rezultatų naujoje komandoje.

