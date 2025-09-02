Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Oleksandras Zinčenka iš „Arsenal“ nuomos pagrindu persikėlė į „Nottingham Forest“

2025-09-02 09:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-02 09:58

Oleksandras Zinčenka oficialiai prisijungė prie „Nottingham Forest“ – klubas patvirtino sezoninę nuomos sutartį su žaidėju iš „Arsenal“. O. Zinčenka sezono pradžioje tapo pagrindiniu kandidatu į naująją rolę „Forest“ gynyboje po nesėkmingo bandymo įsigyti Javi Galaną iš Madrido „Atletico“. Praėjusį sezoną O. Zinčenka sužaidė 23 rungtynes „Arsenal“ gretose, tačiau pastaruoju metu dažniau liko atsargoje, o šį sezoną nebuvo įtrauktas į startinį vienuoliktuką nė karto.

Oleksandras Zinchenko | Scanpix nuotr.

Oleksandras Zinčenka oficialiai prisijungė prie „Nottingham Forest" – klubas patvirtino sezoninę nuomos sutartį su žaidėju iš „Arsenal". O. Zinčenka sezono pradžioje tapo pagrindiniu kandidatu į naująją rolę „Forest" gynyboje po nesėkmingo bandymo įsigyti Javi Galaną iš Madrido „Atletico". Praėjusį sezoną O. Zinčenka sužaidė 23 rungtynes „Arsenal" gretose, tačiau pastaruoju metu dažniau liko atsargoje, o šį sezoną nebuvo įtrauktas į startinį vienuoliktuką nė karto.

0

Ukrainietis prie „Arsenal“ prisijungė 2022 m. iš „Manchester City“, kai už jį buvo sumokėta apie 30 mln. svarų sterlingų. Per trejus metus Londone O. Zinčenka tapo svarbiu rotacijos žaidėju ir savo patirtimi bei universalumu prisidėjo prie klubo pasirodymų „Premier“ lygoje.

„Nottingham Forest“ tikisi, kad O. Zinčenka ženkliai pasistiprins gynybos grandį ir padės klubui siekti stabilumo čempionate po permainingos vasaros. Klubo vadovybė pabrėžia žaidėjo lyderystę ir tarptautinę patirtį kaip pagrindinius argumentus naujam sezono iššūkiui „Premier“ lygoje.

