Oleksandras Zinčenka iš „Arsenal“ nuomos pagrindu persikėlė į „Nottingham Forest“

Ukrainietis prie „Arsenal“ prisijungė 2022 m. iš „Manchester City“, kai už jį buvo sumokėta apie 30 mln. svarų sterlingų. Per trejus metus Londone O. Zinčenka tapo svarbiu rotacijos žaidėju ir savo patirtimi bei universalumu prisidėjo prie klubo pasirodymų „Premier“ lygoje.
„Nottingham Forest“ tikisi, kad O. Zinčenka ženkliai pasistiprins gynybos grandį ir padės klubui siekti stabilumo čempionate po permainingos vasaros. Klubo vadovybė pabrėžia žaidėjo lyderystę ir tarptautinę patirtį kaip pagrindinius argumentus naujam sezono iššūkiui „Premier“ lygoje.
