Dele Alli ir „Como 1907“ nutraukė sutartį: Anglijos futbolo žvaigždė ieškos naujo klubo

D. Alli šį sprendimą grindė noru susirasti komandą, kurioje galėtų reguliariai žaisti, nes pastaruoju metu nebuvo įtrauktas į klubo trumpalaikius planus. Tuo tarpu klubui tai padėjo sutaupyti žaidėjo algą likusiai sezono daliai. D. Alli prie Italijos klubo prisijungė 2025 m. pradžioje, tačiau per pusmetį aikštėje pasirodė vos vieną kartą – dvikovoje su „AC Milan“ buvo išvarytas po mažiau nei 10 minučių. Jau ne vieną sezoną žaidėją kamavo traumos, o jo perspektyvos „Como 1907“ buvo neaiškios.
Anksčiau D. Alli garsėjo kaip viena ryškiausių „Premier“ lygos figūrų, atstovavusi „Tottenham Hotspur“, „Everton“ ir Anglijos rinktinei, tačiau pastaraisiais metais jo karjerą stabdė fizinės ir psichologinės problemos.
Oficialiame klubo pranešime „Como 1907“ padėkojo D. Alliui už laiką klube ir palinkėjo jam sėkmės tolimesniame kelyje. Dabar žaidėjas tampa laisvuoju agentu ir aktyviai ieško naujų iššūkių, kuriuose galėtų grįžti į aukšto lygio futbolą.
