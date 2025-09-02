Kalendorius
Rugsėjo 2 d., antradienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Italija „Serie A“

Dele Alli ir „Como 1907“ nutraukė sutartį: Anglijos futbolo žvaigždė ieškos naujo klubo

2025-09-02 09:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-02 09:51

„Como 1907 “ir Dele Alli abipusiu susitarimu nutraukė žaidėjo sutartį likus kelioms valadoms iki perėjimų lango pabaigos.

Teisėjas Dele Alli parodė raudoną kortelę | Scanpix nuotr.

„Como 1907 “ir Dele Alli abipusiu susitarimu nutraukė žaidėjo sutartį likus kelioms valadoms iki perėjimų lango pabaigos.

REKLAMA
0

D. Alli šį sprendimą grindė noru susirasti komandą, kurioje galėtų reguliariai žaisti, nes pastaruoju metu nebuvo įtrauktas į klubo trumpalaikius planus. Tuo tarpu klubui tai padėjo sutaupyti žaidėjo algą likusiai sezono daliai. D. Alli prie Italijos klubo prisijungė 2025 m. pradžioje, tačiau per pusmetį aikštėje pasirodė vos vieną kartą – dvikovoje su „AC Milan“ buvo išvarytas po mažiau nei 10 minučių. Jau ne vieną sezoną žaidėją kamavo traumos, o jo perspektyvos „Como 1907“ buvo neaiškios.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anksčiau D. Alli garsėjo kaip viena ryškiausių „Premier“ lygos figūrų, atstovavusi „Tottenham Hotspur“, „Everton“ ir Anglijos rinktinei, tačiau pastaraisiais metais jo karjerą stabdė fizinės ir psichologinės problemos.

Oficialiame klubo pranešime „Como 1907“ padėkojo D. Alliui už laiką klube ir palinkėjo jam sėkmės tolimesniame kelyje. Dabar žaidėjas tampa laisvuoju agentu ir aktyviai ieško naujų iššūkių, kuriuose galėtų grįžti į aukšto lygio futbolą.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų