  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

„US Open“ moterų turnyre – istorinis pasiekimas: to nebuvo nuo 1981 metų

2025-09-02 13:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-02 13:10

Niujorke (JAV) tęsiasi prestižinis „US Open“ teniso turnyras, kuriame į moterų vienetų varžybų ketvirtfinalį pateko dar vieną dramą atlaikiusi čekė Karolina Muchova (WTA-13). Ji per 2 valandas 53 minutes 6:3, 6:7 (0:7), 6:3 įveikė ukrainietę Martą Kostiuk (WTA-28).

Karolina Muchova | Scanpix nuotr.

Niujorke (JAV) tęsiasi prestižinis „US Open" teniso turnyras, kuriame į moterų vienetų varžybų ketvirtfinalį pateko dar vieną dramą atlaikiusi čekė Karolina Muchova (WTA-13). Ji per 2 valandas 53 minutes 6:3, 6:7 (0:7), 6:3 įveikė ukrainietę Martą Kostiuk (WTA-28).

0

Mačo pradžioje M. Kostiuk nerealizavo dviejų „break pointų“, o vėliau pralaimėjo savo padavimų seriją ir paleido varžovę į priekį. Dar vieną „break pointą“ ukrainietė turėjo devintajame geme, bet ir jį pralaimėjo.

Antrajame sete M. Kostiuk toliau kūrėsi „break pointus“, iššvaistė dar 2 savo progas, kol trečiu bandymu pagaliau nebeklydo (1:3). Visgi, K. Muchova greitai panaikino deficitą (3:3). Septintajame ir aštuntajame geimuose abi tenisininkės švaistė „break pointus“ bei galiausiai turėjo žaisti pratęsimą, kuriame M. Kostiuk visiškai dominavo korte.

K. Muchova žaidė kęsdama nugaros skausmus, jai prireikė medicininės pertraukėlės. Atrodė, kad tai trečiajame sete suteiks pranašumą ukrainietei, tačiau K. Muchova jau ketvirtajame geime laimėjo varžovės padavimų seriją ir susikrovė pergalingą persvarą. M. Kostiuk atsitiesti galėjo septintajame geime, bet nerealizavo 3 „break pointų“.

K. Muchova per pirmus 4 ratus sužaidė 12 setų ir korte praleido daugiau nei 10 valandų.

Paskutiniame dienos mače JAV atstovė Amanda Anisimova (WTA-9) 6:0, 6:3 nepaliko didesnių vilčių brazilei Beatriz Haddad Maiai (WTA-22).

Turnyro ketvirtfinaliuose K. Muchova žais su Naomi Osaka, A. Anisimova – su Iga Swiatek, Marketa Vondroušova – su Aryna Sabalenka, o Barbora Krejčikova – su Jessica Pegula.

Įdomu tai, kad visos 8 į ketvirtfinalį patekusios tenisininkės turi „Didžiojo kirčio“ turnyrų finalų patirties. Toks atvejis užfiksuotas pirmą kartą nuo 1981 m. Vimbldono turnyro.

Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.

Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.

