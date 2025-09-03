Kalendorius
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Italijos talentas praleis mačą, bet rimtos traumos išvengė

2025-09-03 13:10 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-03 13:10

Italijos rinktinė sulaukė gerų naujienų – rimtos traumos išvengė Europos čempionato rungtynėse prieš Ispaniją susižeidęs Saliou Niangas.

S.Niangas patempė čiurną (FIBA Europe nuotr.)

Italijos rinktinė sulaukė gerų naujienų – rimtos traumos išvengė Europos čempionato rungtynėse prieš Ispaniją susižeidęs Saliou Niangas.

0

21-erių 199 cm ūgio puolėjas mačo dėl traumos nebaigė, bet atliktas magnetinio rezonanso tyrimas neparodė struktūrinės žalos.

Dėl čiurnos patempimo jis praleis paskutinį Italijos rinktinės grupės mačą prieš Kiprą, o vėliau jo galimybės grįžti ant parketo bus vertinamos padieniui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jaunuolis Europos čempionate per 16 minučių renka 9,8 taško, 4,3 atkovoto kamuolio, 0,3 rezultatyvaus perdavimo bei 12,3 naudingumo balo.

Italija pirmenybes pradėjo pralaimėjimu 66:75, bet vėliau įsibėgėjo ir prieš Kiprą gali pasiimti jau ketvirtąją pergalę, taip užsitikrindami pirmąją arba antrąją vietą C grupėje.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

