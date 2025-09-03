Italijos talentas praleis mačą, bet rimtos traumos išvengė

21-erių 199 cm ūgio puolėjas mačo dėl traumos nebaigė, bet atliktas magnetinio rezonanso tyrimas neparodė struktūrinės žalos.
Dėl čiurnos patempimo jis praleis paskutinį Italijos rinktinės grupės mačą prieš Kiprą, o vėliau jo galimybės grįžti ant parketo bus vertinamos padieniui.
Jaunuolis Europos čempionate per 16 minučių renka 9,8 taško, 4,3 atkovoto kamuolio, 0,3 rezultatyvaus perdavimo bei 12,3 naudingumo balo.
Italija pirmenybes pradėjo pralaimėjimu 66:75, bet vėliau įsibėgėjo ir prieš Kiprą gali pasiimti jau ketvirtąją pergalę, taip užsitikrindami pirmąją arba antrąją vietą C grupėje.
