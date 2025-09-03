Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

„US Open“ ketvirtfinalyje Vondroušova paskutinę akimirką atsisakė žaisti su Sabalenka

2025-09-03 12:53 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-03 12:53

Niujorke (JAV) tęsiasi prestižinis „US Open“ teniso turnyras, kuriame be kovos į pusfinalį pateko reitingo lyderė Aryna Sabalenka. Prieš neutralią atletę žaisti turėjo čekė Marketa Vondroušova, bet ją sustabdė trauma.

Marketa Vondroušova | Scanpix nuotr.

Niujorke (JAV) tęsiasi prestižinis „US Open“ teniso turnyras, kuriame be kovos į pusfinalį pateko reitingo lyderė Aryna Sabalenka. Prieš neutralią atletę žaisti turėjo čekė Marketa Vondroušova, bet ją sustabdė trauma.

REKLAMA
0

M. Vondroušova spėjo pasitreniruoti vos 5 minutes, kai pajautė skausmą. Dažnai traumų kamuojama čekė netrukus suprato, kad tęsti turnyro nebegalės, tuomet atsisėdo ir nesulaikė ašarų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Deja, šiandien negalėjau žengti į „US Open“ kortą ir žaisti ketvirtfinalio mačo, nes patyriau traumą. Man plyšta širdis. Šis turnyras man yra ypatingas. Pernai tokiu metu man buvo atlikta operacija ir aš net nežinojau, ar kada nors grįšiu į tenisą. Tai, kad galėjau šiemet čia sugrįžti ir mėgautis nuostabiais mačais, man reiškė daugiau, nei galėčiau nusakyti žodžiais. Dėkoju jums visiems už meilę ir palaikymą“, – rašė M. Vondroušova.

REKLAMA

Čekė dar 2023 m., atsigavusi po traumos, laimėjo Vimbldono turnyrą, bet praėjusį sezoną vėl turėjo baigti anksčiau laiko dėl traumos. Kol kas neaišku, kiek laiko M. Vondroušovai teks gydytis naujausią traumą.

A. Sabalenka pusfinalyje žais su amerikiete Jessica Pegula.

Trečiadienį bus žaidžiami likę du ketvirtfinalio mačai: Naomi Osaka susitiks su Karolina Muchova, o Iga Swiatek – su Amanda Anisimova.

Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.

Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų