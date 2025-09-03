„US Open“ ketvirtfinalyje Vondroušova paskutinę akimirką atsisakė žaisti su Sabalenka

M. Vondroušova spėjo pasitreniruoti vos 5 minutes, kai pajautė skausmą. Dažnai traumų kamuojama čekė netrukus suprato, kad tęsti turnyro nebegalės, tuomet atsisėdo ir nesulaikė ašarų.
— ESPN (@espn) September 2, 2025
„Deja, šiandien negalėjau žengti į „US Open“ kortą ir žaisti ketvirtfinalio mačo, nes patyriau traumą. Man plyšta širdis. Šis turnyras man yra ypatingas. Pernai tokiu metu man buvo atlikta operacija ir aš net nežinojau, ar kada nors grįšiu į tenisą. Tai, kad galėjau šiemet čia sugrįžti ir mėgautis nuostabiais mačais, man reiškė daugiau, nei galėčiau nusakyti žodžiais. Dėkoju jums visiems už meilę ir palaikymą“, – rašė M. Vondroušova.
Čekė dar 2023 m., atsigavusi po traumos, laimėjo Vimbldono turnyrą, bet praėjusį sezoną vėl turėjo baigti anksčiau laiko dėl traumos. Kol kas neaišku, kiek laiko M. Vondroušovai teks gydytis naujausią traumą.
A. Sabalenka pusfinalyje žais su amerikiete Jessica Pegula.
Trečiadienį bus žaidžiami likę du ketvirtfinalio mačai: Naomi Osaka susitiks su Karolina Muchova, o Iga Swiatek – su Amanda Anisimova.
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
