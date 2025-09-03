Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

„Ei, kodėl manęs niekas neįspėjo?“: Fritzo įvaizdžio klaida mače su Djokovičiumi prajuokino internautus

2025-09-03 13:29 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-03 13:29

Niujorke (JAV) tęsiasi prestižinis „US Open“ teniso turnyras, kurio ketvirtfinalyje serbas Novakas Djokovičius (ATP-7) sugebėjo per 3 val. 27 min. 6:3, 7:5, 3:6, 6:4 palaužti vietos sirgalių numylėtinį ir paskutiniu amerikiečiu šiame vyrų vienetų turnyre buvusį Taylorą Fritzą (ATP-4).

Tayloras Fritzas | Scanpix nuotr.

Niujorke (JAV) tęsiasi prestižinis „US Open“ teniso turnyras, kurio ketvirtfinalyje serbas Novakas Djokovičius (ATP-7) sugebėjo per 3 val. 27 min. 6:3, 7:5, 3:6, 6:4 palaužti vietos sirgalių numylėtinį ir paskutiniu amerikiečiu šiame vyrų vienetų turnyre buvusį Taylorą Fritzą (ATP-4).

REKLAMA
0

Nuo pat mačo pradžios sirgaliai aptarinėjo T. Fritzo...įvaizdį. Greitai buvo pastebėta, kad „Hugo Boss“ galvos raištį T. Fritzas užsidėjo atvirkščiai ir vietoj raidžių „Boss“ buvo galima perskaityti žodį „Ssob“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tayloro galvos raištis aukštyn kojom! „Boss“ dabar pareikalaus nuolaidos. SSOB! Mirštu iš juoko. Ar jis taip nervinosi prieš mačą su Djokovičiumi?“, – klausė viena iš sirgalių.

REKLAMA
REKLAMA

Kiti teniso fanai spėliojo, ar T. Fritzas tyčia taip užsidėjo raištį, ar paprasčiausiai suklydo.

Po mačo pats T. Fritzas leido suprasti, kad tai buvo klaida: „Ei, kodėl niekas man nepasakė, kad tą š*** buvau užsidėjęs atvirkščiai?“.

REKLAMA
REKLAMA

Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.

Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų