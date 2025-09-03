„Ei, kodėl manęs niekas neįspėjo?“: Fritzo įvaizdžio klaida mače su Djokovičiumi prajuokino internautus

Nuo pat mačo pradžios sirgaliai aptarinėjo T. Fritzo...įvaizdį. Greitai buvo pastebėta, kad „Hugo Boss“ galvos raištį T. Fritzas užsidėjo atvirkščiai ir vietoj raidžių „Boss“ buvo galima perskaityti žodį „Ssob“.
Surely on purpose? pic.twitter.com/bcpUawpOFs— José Morgado (@josemorgado) September 3, 2025
„Tayloro galvos raištis aukštyn kojom! „Boss“ dabar pareikalaus nuolaidos. SSOB! Mirštu iš juoko. Ar jis taip nervinosi prieš mačą su Djokovičiumi?“, – klausė viena iš sirgalių.
Taylor’s headband is upside down. Boss is going to ask for a discount for that sponsorship initiative. LOL! SSOB! 🤣 Is he that nervous to face Djokovic? #usopenREKLAMA— Tania Inverso (@Tania_Inverso) September 3, 2025
Kiti teniso fanai spėliojo, ar T. Fritzas tyčia taip užsidėjo raištį, ar paprasčiausiai suklydo.
Taylor Fritz showing up to play Novak Djokovic in the quarter finals of the US Open with his Hugo Boss headband on upside down should’ve disqualified him on sight pic.twitter.com/1beceBMv4M— Emily (@emilybernay) September 3, 2025
Po mačo pats T. Fritzas leido suprasti, kad tai buvo klaida: „Ei, kodėl niekas man nepasakė, kad tą š*** buvau užsidėjęs atvirkščiai?“.
Yo why’d nobody tell me that shit was backwards— Taylor Fritz (@Taylor_Fritz97) September 3, 2025
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
