TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Lietuvos rinktinės varžovai triumfuoja – keliauja į kitą etapą dėl netikėtos staigmenos

2025-09-03 15:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-03 15:30

Europos čempionate pasirodymą baigė Juodkalnijos rinktinė, kuri B grupės mače 83:89 (26:25, 16:23, 21:20, 20:21) nusileido Didžiosios Britanijos komandai.

Didžioji Britanija (FIBA Europe nuotr.)

Europos čempionate pasirodymą baigė Juodkalnijos rinktinė, kuri B grupės mače 83:89 (26:25, 16:23, 21:20, 20:21) nusileido Didžiosios Britanijos komandai.

0

Ši pralaimėjimas užvėrė duris į aštuntfinalį Juodkalnijos komandai ir vietą tarp 16 stipriausių turnyro komandų garantavo Švedijos rinktinei.

Mačas sėkmingiau prasidėjo juodkalniečiams, kurie po Emiro Hedžibegovičiaus tritaškio pirmavo 12:4. Vis tik britai atsitiesė ir dar iki pirmojo kėlinio pabaigos sumažino atsilikimą iki minimalaus – 25:26.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrajame ketvirtyje britus į priekį vedė Jelani Watsonas-Gayle’as (29:28), o Mylesas Hessonas pranašumas dar ir padidino – 31:28. Iki pertraukos Didžiosios Britanijos rinktinės pranašumas dar labiau išaugo – 48:42.

Po pertraukos juodkalniečiams sunkiai sekėsi mažinti atsilikimą. Likus žaisti 4 minutėms Mylesas Hessonas buvo padidinęs britų persvarą iki 7 taškų (62:55), tačiau tuomet Juodalniją truktelėjo Nikola Vučevičius – 63:65.

 Kėlinį tiksliu tolimu metimu užbaigė J.Watsonas-Gayle’as – 68:63 Britai jau įpusėjus ketvirtajam kėliniui turėjo 5 taškų pranašumą (76:71), o Luke’as Nelsonas pridėjo dvitaškį – 78:71.

 uodkalnijai svarbų tritaškį realizavo K.Allmanas (76:80), o N.Vučevičius pridėjo dvitaškį – 78:80. Vladimiras Mihailovičius tritaškiu išvedė į priekį Juodkalniją (81:80), bet tolimu metimu atsakė M.Hessonas – 83:81. L.Nelsonas pataikė baudas (85:81), o dėjimu atsakė N.Vučevičius – 83:85.Britai rengė sėkmingą ataką (87:83) 

 Didžioji Britanija: Mylesas Hessonas 25 (7 atk. kam.), Akwasi Yeboah 23 (4/10 trit.), Luke’as Nelsonas 12 (7 rez. per.), Jelani Watsonas-Gayle’as 11.  Juodkalnija: Nikola Vučevičius 31 (11 atk. kam.), Kyle’as Allmanas 14 (5 kld.), Andrija Slavkovičius 11 (2/2 trit.), Vladimiras Mihailovičius 10 (5 rez. per.).  

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

