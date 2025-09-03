Lietuvos rinktinės varžovai triumfuoja – keliauja į kitą etapą dėl netikėtos staigmenos

Ši pralaimėjimas užvėrė duris į aštuntfinalį Juodkalnijos komandai ir vietą tarp 16 stipriausių turnyro komandų garantavo Švedijos rinktinei.
Mačas sėkmingiau prasidėjo juodkalniečiams, kurie po Emiro Hedžibegovičiaus tritaškio pirmavo 12:4. Vis tik britai atsitiesė ir dar iki pirmojo kėlinio pabaigos sumažino atsilikimą iki minimalaus – 25:26.
Antrajame ketvirtyje britus į priekį vedė Jelani Watsonas-Gayle’as (29:28), o Mylesas Hessonas pranašumas dar ir padidino – 31:28. Iki pertraukos Didžiosios Britanijos rinktinės pranašumas dar labiau išaugo – 48:42.
Po pertraukos juodkalniečiams sunkiai sekėsi mažinti atsilikimą. Likus žaisti 4 minutėms Mylesas Hessonas buvo padidinęs britų persvarą iki 7 taškų (62:55), tačiau tuomet Juodalniją truktelėjo Nikola Vučevičius – 63:65.
Kėlinį tiksliu tolimu metimu užbaigė J.Watsonas-Gayle’as – 68:63 Britai jau įpusėjus ketvirtajam kėliniui turėjo 5 taškų pranašumą (76:71), o Luke’as Nelsonas pridėjo dvitaškį – 78:71.
uodkalnijai svarbų tritaškį realizavo K.Allmanas (76:80), o N.Vučevičius pridėjo dvitaškį – 78:80. Vladimiras Mihailovičius tritaškiu išvedė į priekį Juodkalniją (81:80), bet tolimu metimu atsakė M.Hessonas – 83:81. L.Nelsonas pataikė baudas (85:81), o dėjimu atsakė N.Vučevičius – 83:85.Britai rengė sėkmingą ataką (87:83)
Didžioji Britanija: Mylesas Hessonas 25 (7 atk. kam.), Akwasi Yeboah 23 (4/10 trit.), Luke’as Nelsonas 12 (7 rez. per.), Jelani Watsonas-Gayle’as 11. Juodkalnija: Nikola Vučevičius 31 (11 atk. kam.), Kyle’as Allmanas 14 (5 kld.), Andrija Slavkovičius 11 (2/2 trit.), Vladimiras Mihailovičius 10 (5 rez. per.).
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!