Teismas išteisino buvusį Švedijos patarėją saugumo klausimais dėl neteisingai paslėptų dokumentų

Henrikas Landerholmas atsistatydino sausį, po to, kai 2023-iųjų kovą paliko dokumentus spintelėje viešbučio kambaryje.
Prokurorų teigimu, tai sukėlė pavojų valstybės saugumui.
Atundos apygardos teismas iš esmės pritarė prokuratūros argumentams ir nusprendė, kad H. Landerholmas elgėsi aplaidžiai, o dokumentai galėjo sukelti grėsmę nacionaliniam saugumui, „jei būtų patekę į kokios nors užsienio jėgos rankas“.
Tačiau teisėjas Lennartas Christiansonas sakė, kad teismas išteisino H. Landerholmą, nes kaltintojai neįrodė „didelio aplaidumo“.
Su H. Landerholmo veiksmais nebuvo susiję „sąmoningas rizikos prisiėmimas ar kitos sunkinančios aplinkybės“, sakė L. Christiansonas.
Teismas nerado įrodymų, kad „kas nors susipažino su dokumentų turiniu“, tačiau „mano, kad informacija buvo atskleista, nes konferencijų centre buvę asmenys, kurie neturėjo teisės susipažinti su šia informacija, gavo prieigą prie jos, kai ji buvo rasta spintelėje“.
Remiantis kaltinamuoju aktu ir policijos tyrimu, dokumentus radęs viešbučio valytojas galėjo būti „susijęs su smurtinio ekstremizmo sluoksniais“.
H. Landerholmo advokatai teigė, kad informacija nelaikytina kenksminga nacionaliniam saugumui, jei iškiltų į viešumą.
Švedijos laikraštis „Dagens Nyheter“ rugpjūtį pranešė, kad bent vienas iš dokumentų buvo susijęs su įslaptintu H. Landerholmo ir tuometinio JAV nacionalinio saugumo patarėjo Jake'o Sullivano pokalbiu apie Švedijos narystės NATO strategiją.
Jei H. Landerholmas būtų buvęs pripažintas kaltu, jam būtų grėsusi bauda arba įkalinimas iki vienų metų.
Per teismo posėdį jis sakė, kad dėl incidento viešbutyje „Gallofsta“ „nėra jokio pasiteisinimo“, ir pridūrė: „Tai buvo apgailėtina ir netinkama.“
Kilus skandalui Švedijos žiniasklaida taip pat atskleidė, kad 2022-ųjų gruodį, netrukus po to, kai buvo paskirtas patarėju, H. Landerholmas pamiršo savo mobilųjį telefoną Vengrijos ambasadoje.
Jis taip pat paliko užrašų knygutę po 2023-iųjų sausį duoto interviu žiniasklaidai.
Anksčiau 62 metų H. Landerholmas dirbo ambasadoriumi, Švedijos psichologinės gynybos agentūros direktoriumi, Švedijos gynybos universiteto rektoriumi ir parlamento Gynybos komiteto pirmininku.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!