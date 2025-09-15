Briuselyje apšaudytas Lenkijos europarlamentaro automobilis

Tuo metu Europos Parlamento nario automobilyje nebuvo.
Į Europos Parlamentą išrinktas Lenkijos konservatyvios opozicinės partijos „Teisė ir teisingumas“ atstovas Waldemaras Buda teigė, kad jo automobilis buvo apšaudytas iš pneumatinio pistoleto.
Pasak jo, į automobilį buvo paleisti 9 šūviai. Europos Parlamento narys teigė, jog greičiausiai tai buvo tikslinė ataka.
Belgijos policija pradėjo incidento tyrimą. Kol kas nežinoma, ar išpuolis buvo politiškai motyvuotas.
