  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Briuselyje apšaudytas Lenkijos europarlamentaro automobilis

2025-09-15 19:53 / šaltinis: ELTA
2025-09-15 19:53

Briuselio gatvėje nežinomi asmenys pneumatiniu pistoletu apšaudė Lenkijos europarlamentaro Waldemaro Budos automobilį, pranešė Lenkijos naujienų ir radijo tarnyba RFM24. 

(nuotr. SCANPIX)

Briuselio gatvėje nežinomi asmenys pneumatiniu pistoletu apšaudė Lenkijos europarlamentaro Waldemaro Budos automobilį, pranešė Lenkijos naujienų ir radijo tarnyba RFM24. 

0

Tuo metu Europos Parlamento nario automobilyje nebuvo.

Į Europos Parlamentą išrinktas Lenkijos konservatyvios opozicinės partijos „Teisė ir teisingumas“ atstovas Waldemaras Buda teigė, kad jo automobilis buvo apšaudytas iš pneumatinio pistoleto. 

Pasak jo, į automobilį buvo paleisti 9 šūviai. Europos Parlamento narys teigė, jog greičiausiai tai buvo tikslinė ataka. 

Belgijos policija pradėjo incidento tyrimą. Kol kas nežinoma, ar išpuolis buvo politiškai motyvuotas. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

