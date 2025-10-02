Atskleista M.A.M.A. apdovanojimų nominantų paskelbimo data

Vasario 20 dieną organizatoriai kvies į įsimintiną vakarą didžiausioje šalies arenoje, kuris šiemet vyks jau 15-ąjį kartą. Žiūrovų lauks dinamiška ir emocijų kupina apdovanojimų ceremonija, kurioje bus pagerbti geriausi metų muzikos kūrėjai, o žiūrovus džiugins įspūdingi pasirodymai.
Nominantų paskelbimas įvyks gruodžio 15 dieną. Tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Kažkas naujo“ atskleidė Martynas Tyla.
Papildytas apdovanojimų kategorijų sąrašas
Jau tapo tradicija, kad Nemuno saloje kasmet pagerbiami geriausi šalies muzikos kūrėjai įvairiose kategorijose. Tarp kurių – „Metų tradicinės popmuzikos atlikėjai“, „Metų roko muzikos atlikėjai“, „Metų alternatyvos muzikos atlikėjai“, „Metų elektroninės muzikos atlikėjai“, „Metų hip-hop muzikos atlikėjai“, „Metų progresyvios pop muzikos atlikėjai“, „Metų grupė“, „Metų atlikėjas/a“, „Metų koncertiniai atlikėjai “, „Metų popmuzikos atlikėjai“, „Metų daina – kūrinys“, „Metų albumas“, „Metų vaizdo klipas“, „Metų proveržis“, „M.A.M.A. TOP 40 klausomiausias kūrinys“, „LATGA metų autorius“ taip pat abejingų nepaliekanti nominacija „Už nuopelnus lietuviškai muzikai“. Šiais metais apdovanojimų kategorijas papildys dvi naujos nominacijos – „Metų metalo muzikos grupė“ bei „Metų džiazas“.
„Šis žingsnis – ilgai brandintas. Simboliška, kad 15-oje ceremonijoje galėsime pagerbti ir pasidžiaugti dar didesne muzikos žanrų įvairove. Žinome, kad ši akimirka laukta metalo ir džiazo muzikos atstovų bei gerbėjų, dėl to šventėje apjungsime dar didesnę bendruomenę ir padėsime jų kūrybai būti dar labiau girdimai“, – apie papildytą nominacijų sąrašą teigia M. Tyla.
Didžiausias vakarėlis ir jubiliejinis Raudonasis kilimas
Neatsiejama apdovanojimų dalimi kiekvienais metais tampančios oficialios „M.A.M.A.“ dūzgės suburs pramogų pasaulio atstovus ir muzikos melomanus į specialiai vienam vakarui kuriamą naktinį klubą Kauno centre, viešbutyje „Moxy“. Unikaliai formuojamose erdvėse skambės įvairių žanrų muzika, o prie vakarėlio organizavimo prisidės ryškiausių sostinės klubinių naktų organizatoriai. Be to, pirmieji 300 įsigijusių bilietus į apdovanojimų „M.A.M.A.“ ceremoniją į dūzges pateks nemokamai.
„M.A.M.A.“ ceremonijos užkulisiuose – šalies kultūros atstovų konferencija. Renginio išvakarėse, vasario 19–20 dienomis „Žalgirio“ arenoje asociacija „Metų muzikos apdovanojimai“ surengs ir regionų kultūros centrų atstovų konferenciją, kurioje dvi dienas aptarinės kultūros ekosistemą, dalinsis gerosiomis praktikomis ir išgirs įvairių kultūros atstovų pranešimus. Šia konferencija siekiama sukurti platformą, leidžiančią regionuose plėtoti kokybiškų renginių spektrą ir tapti svarbiais kultūros židiniais.
Neatsiejama apdovanojimų ceremonijos dalimi vasario 20-ąją taps „M.A.M.A.“ Raudonasis kilimas, kuriuo žengs rekordinis skaičius šalies muzikos, kultūros ir pramogų pasaulio atstovų. Ši apdovanojimų ceremonijos dalis kiekvienais metais sulaukia nemažiau dėmesio ir apkalbų nei pagrindinė apdovanojimų ceremonija.
