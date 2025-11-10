 
TV3 naujienos > Žmonės

Ruslanas Kirilkinas pasipuošė išskirtiniu rankinuku: kaina nustebins kiekvieną

2025-11-10
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-10 13:25

Dainininkas Ruslanas Kirilkinas, neseniai sublizgėjęs provokuojančioje komedijoje „Mama mūsų lovoje“, kartu su savo partneriu Domantu iškart atkreipė žiūrovų dėmesį. Jų pora ne tik spinduliavo džiaugsmu, bet ir išsiskyrė unikaliais stiliaus sprendimais. Vis dėlto, vienas konkrečios aprangos elementas ypač patraukė aplinkinių žvilgsnius.

Ruslanas Kirilkinas su širdies draugu (nuotr. asm. archyvo)
4

Dainininkas Ruslanas Kirilkinas, neseniai sublizgėjęs provokuojančioje komedijoje „Mama mūsų lovoje“, kartu su savo partneriu Domantu iškart atkreipė žiūrovų dėmesį. Jų pora ne tik spinduliavo džiaugsmu, bet ir išsiskyrė unikaliais stiliaus sprendimais. Vis dėlto, vienas konkrečios aprangos elementas ypač patraukė aplinkinių žvilgsnius.

2

Ruslanas Kirilkinas su mylimuoju Domantu
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruslanas Kirilkinas su mylimuoju Domantu

Rafinuotas stilius

„Domino“ teatro premjera priviliojo didelį būrį teatro mylėtojų, tarp kurių buvo ir aptariama pora.

Ruslanas Kirilkinas ir Domantas pademonstravo išskirtinį stiliaus pojūtį: dainininkas pasirinko įspūdingą, dėmesį prikaustantį paltą, o Domantas vilkėjo rafinuotą mėlyną kostiumą. Prie šių ansamblių abu priderino ir atitinkamas rankines.

Neįtikėtina suma

Vis dėlto, daugiausiai dėmesio sulaukė R. Kirilkino pasirinkta rankinė, išsiskirianti savo neįprasta forma ir unikaliu dizainu. Ją puošia „steampunk“ stiliaus elementai, įskaitant retro įkvėptą laikrodį ir kitas dekoracijas.

Kaip rašo portalas DELFI, įdomiausia tai, kad šio avangardinio aksesuaro kaina siekia vos apie 30 eurų. Tai tikrai maža suma už tokią išraiškingą detalę, kuri įvaizdžiui suteikia nepakartojamo charakterio.

