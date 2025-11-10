Ruslanas Kirilkinas pasipuošė išskirtiniu rankinuku: kaina nustebins kiekvieną

Rafinuotas stilius
„Domino“ teatro premjera priviliojo didelį būrį teatro mylėtojų, tarp kurių buvo ir aptariama pora.
Ruslanas Kirilkinas ir Domantas pademonstravo išskirtinį stiliaus pojūtį: dainininkas pasirinko įspūdingą, dėmesį prikaustantį paltą, o Domantas vilkėjo rafinuotą mėlyną kostiumą. Prie šių ansamblių abu priderino ir atitinkamas rankines.
Neįtikėtina suma
Vis dėlto, daugiausiai dėmesio sulaukė R. Kirilkino pasirinkta rankinė, išsiskirianti savo neįprasta forma ir unikaliu dizainu. Ją puošia „steampunk“ stiliaus elementai, įskaitant retro įkvėptą laikrodį ir kitas dekoracijas.
Kaip rašo portalas DELFI, įdomiausia tai, kad šio avangardinio aksesuaro kaina siekia vos apie 30 eurų. Tai tikrai maža suma už tokią išraiškingą detalę, kuri įvaizdžiui suteikia nepakartojamo charakterio.
